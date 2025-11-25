Assine
5 dicas essenciais para armazenar água em casa para emergências

Faltou água? Esteja preparado; aprenda a forma correta e segura de guardar água potável para não ser pego de surpresa em manutenções ou imprevistos

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
25/11/2025 14:27

Confira cinco dicas essenciais para montar seu estoque de água crédito: Aflo

Manutenções programadas ou imprevistos no sistema de abastecimento podem interromper o fornecimento de água a qualquer momento, acendendo um alerta sobre a importância de ter uma reserva em casa. Ficar sem o recurso pode paralisar a rotina. Por isso, saber como armazenar água potável de forma segura é fundamental para garantir a tranquilidade da família em qualquer cenário.

O processo é simples, mas exige atenção a detalhes que fazem toda a diferença para manter a qualidade da água. A recomendação geral é estocar pelo menos quatro litros de água por pessoa, por dia, para uma emergência de no mínimo três dias. Seguir um passo a passo correto evita a contaminação e garante que sua reserva estará pronta para o consumo quando for necessária. Confira cinco dicas essenciais para montar seu estoque.

1. Escolha os recipientes certos

Opte sempre por recipientes de plástico de qualidade alimentar, livres de Bisfenol A (BPA) e identificados com o símbolo de reciclagem PET ou HDPE (números 1 e 2). Galões novos são ideais. Evite usar embalagens que já contiveram leite ou produtos químicos, pois resíduos podem contaminar a água. Lembre-se que garrafas PET são mais indicadas para um único ciclo de uso, pois a reutilização prolongada aumenta os riscos de contaminação. Garrafas de vidro podem quebrar e recipientes de metal podem corroer.

2. Higienize tudo antes de usar

A limpeza correta é crucial para evitar a proliferação de bactérias. Lave os recipientes e suas tampas com água e detergente e enxágue bem. Em seguida, prepare uma solução desinfetante misturando uma colher de chá de água sanitária sem cheiro para cada quatro litros de água. Passe a solução por toda a superfície interna do galão, feche, agite e deixe agir por dois minutos. Descarte a solução e deixe o recipiente secar ao ar.

3. Use água potável da torneira

A fonte mais segura para sua reserva é a água tratada que chega pela torneira. Encha os recipientes com cuidado para não tocar a boca do galão na torneira. Se a sua água não for tratada, será preciso purificá-la antes de guardar. Ferva a água por pelo menos um minuto ou adicione duas gotas de água sanitária sem perfume (com concentração de 5 a 9% de hipoclorito de sódio) para cada litro de água, misture e espere 30 minutos antes de fechar o recipiente.

4. Armazene em um local adequado

O local de armazenamento influencia diretamente na durabilidade da sua reserva. Guarde os recipientes em um lugar fresco, seco e escuro, como uma despensa ou armário. A luz solar pode degradar o plástico e favorecer o crescimento de algas. Mantenha os galões longe de produtos de limpeza, gasolina ou pesticidas, pois os vapores podem penetrar no plástico e contaminar a água.

5. Etiquete e faça o rodízio da reserva

Escreva a data de armazenamento em cada recipiente com um marcador permanente. Embora a água tratada não tenha validade, o ideal é fazer um rodízio a cada seis meses. Essa prática garante que a água esteja sempre fresca e permite que você verifique a integridade dos recipientes. Use a água armazenada para beber, cozinhar ou regar plantas e reabasteça seu estoque com água nova.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

