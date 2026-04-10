6 dicas práticas de como armazenar água em casa com segurança

Interrupções no fornecimento de água, seja por manutenções programadas ou emergências, acendem um alerta importante sobre a necessidade de ter uma reserva segura em casa. Garantir o acesso à água potável durante esses períodos é fundamental para a saúde e o bem-estar da família.

Guardar água de forma incorreta, no entanto, pode trazer riscos, como a contaminação por bactérias e a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Para evitar problemas, seguir algumas recomendações simples faz toda a diferença na hora de montar seu estoque doméstico.

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Confira seis dicas práticas para armazenar água de maneira segura:

Escolha o recipiente certo

Use apenas recipientes de plástico para uso alimentar, como garrafas PET ou galões de água mineral. Eles devem ter uma tampa de rosca que feche bem para evitar a entrada de impurezas. Nunca utilize embalagens que armazenaram produtos químicos, leite ou sucos, pois os resíduos são difíceis de remover e podem contaminar a água.

Higienize tudo antes de usar

Lave bem os recipientes com água e sabão e enxágue completamente. Para desinfetar, você pode usar uma solução diluída de água sanitária sem perfume, seguindo as instruções do fabricante para desinfecção de superfícies. Enxágue bem o recipiente com água potável após a aplicação e deixe-o secar ao ar antes de enchê-lo.

Use água da torneira tratada

Se a água da sua torneira é tratada e segura para consumo, ela é a melhor fonte para armazenamento. Encha os recipientes diretamente da torneira, evitando o contato da boca do galão com a pia. Para uma camada extra de proteção, você pode adicionar duas gotas de água sanitária sem perfume para cada litro de água armazenada.

Guarde em local fresco e escuro

A luz solar pode degradar o plástico e promover o crescimento de algas e bactérias. Por isso, guarde os recipientes em um local protegido do sol, fresco e seco, como uma despensa ou um armário. Mantenha os galões longe de produtos de limpeza, pesticidas ou gasolina para evitar contaminação química.

Identifique e date os recipientes

Use uma caneta marcadora para escrever "água potável" e a data em que você encheu cada recipiente. Essa identificação simples evita que a água seja usada para outros fins por engano e ajuda a controlar o tempo de armazenamento, garantindo que você utilize primeiro os estoques mais antigos.

Troque a água a cada seis meses

A água armazenada corretamente não estraga, mas para garantir seu frescor e qualidade, o ideal é fazer a rotação do estoque a cada seis meses. A água antiga não precisa ser desperdiçada: use-a para regar plantas, lavar o quintal ou na descarga do banheiro antes de reabastecer os recipientes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.