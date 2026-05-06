Como armazenar água em casa de forma segura em caso de emergência

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Situações de interrupção no fornecimento de água, como as que podem ocorrer em diversas cidades, acendem um alerta para muitas famílias. Emergências, como problemas em adutoras ou eventos climáticos extremos, podem acontecer a qualquer momento. Por isso, ter uma reserva em casa é uma medida de segurança essencial, mas é preciso fazer o armazenamento da forma correta para evitar contaminação e garantir que a água continue própria para o consumo.

O primeiro passo é calcular a quantidade necessária. A recomendação geral é de três litros de água por pessoa, por dia, sendo cerca de dois litros para beber e um litro para higiene pessoal básica e preparo de alimentos. O ideal é ter um estoque para, no mínimo, três dias. É importante verificar as orientações da Defesa Civil da sua cidade, pois as recomendações podem variar.

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Como escolher o recipiente certo

A escolha do recipiente é um dos passos mais críticos para manter a qualidade da água. A melhor opção são os recipientes feitos de plástico de uso alimentar, identificados com os símbolos de reciclagem 2 (PEAD), 4 (PEBD) ou 5 (PP). Garrafões de água mineral comprados e ainda lacrados também são uma excelente alternativa.

Evite usar embalagens que já contiveram leite, sucos ou produtos químicos. Mesmo após a lavagem, esses recipientes podem abrigar bactérias ou resíduos tóxicos que contaminam a água. Garrafas de vidro podem quebrar facilmente, e recipientes de metal podem enferrujar ou alterar o sabor da água.

Passo a passo para o armazenamento correto

Seguir um procedimento de limpeza rigoroso é fundamental para garantir a segurança da sua reserva de água. Mesmo recipientes novos precisam ser higienizados antes do uso.

Limpeza inicial: lave o recipiente com água e detergente neutro e enxágue completamente. Desinfecção: para desinfetar o recipiente, prepare uma solução com uma colher de sopa de água sanitária sem cheiro (com concentração entre 2% e 2,5% de hipoclorito de sódio) para cada litro de água. Deixe a solução agir por cerca de dois minutos, descarte e enxágue bem o recipiente com água potável antes de enchê-lo. Enchimento: use água tratada da torneira para encher o recipiente até a boca, deixando o mínimo de ar possível. Vedação e identificação: feche bem o recipiente e coloque uma etiqueta com a data em que a água foi armazenada.

Validade e local de armazenamento

Guarde os recipientes em um local fresco, escuro e protegido da luz solar direta. O calor e a luz podem deteriorar o plástico e favorecer o crescimento de algas. Mantenha a água longe de produtos de limpeza, gasolina ou pesticidas, pois os vapores podem penetrar no plástico.

A água armazenada dessa forma deve ser trocada a cada seis meses. Use um lembrete no calendário para não esquecer. A água que será descartada pode ser usada para regar plantas ou para a limpeza da casa. A água mineral engarrafada comercialmente, se mantida lacrada e em local adequado, segue a data de validade impressa na embalagem.

Consulte fontes oficiais

Para informações detalhadas e planos de emergência específicos para sua região, consulte sempre os canais oficiais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do seu estado ou município.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.