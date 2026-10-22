Ex-capitão de seleção morre aos 54 anos e deixa o futebol de luto (Registro de Giorgi Nemsadze, ex-capitão da Geórgia que faleceu aos 54 anos)

O ex-jogador Giorgi Nemsadze, que foi capitão da seleção da Geórgia, morreu aos 54 anos.

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A morte do ex-meio-campista foi anunciada nesta quarta-feira (21/10) pelo Dinamo Tbilisi, clube de seu país natal onde começou e encerrou a carreira como jogador. Segundo veículos internacionais, ele sofreu um ataque cardíaco.

Nemsadze defendeu a seleção georgiana entre 1992 e 2004. Ao longo do período, disputou 69 partidas pela equipe nacional e foi capitão em 42 ocasiões, tornando-se um dos nomes importantes da história do futebol do país.

A notícia provocou manifestações de pesar de clubes e autoridades. O Dundee, da Escócia, equipe pela qual o ex-jogador atuou por cerca de três anos, também lamentou a morte e recordou a passagem marcante do meio-campista pelo futebol escocês.

Carreira teve passagens por clubes europeus

Além do Dinamo Tbilisi, Nemsadze construiu carreira no futebol europeu. O ex-meio-campista defendeu equipes como Hamburger SV, da Alemanha, Trabzonspor, da Turquia, Grasshoppers, da Suíça, e Reggiana, da Itália.

Em 2000, chegou ao Dundee, onde conquistou o carinho dos torcedores. Durante a passagem pelo clube escocês, participou da campanha que levou a equipe à final da Copa da Escócia de 2003, além de ajudar o time a alcançar competições europeias.

O reconhecimento pelo trabalho em campo veio em 2010, quando foi incluído no Hall da Fama do Dundee.

Treinador e dirigente

Após encerrar a carreira como jogador, Nemsadze continuou ligado ao futebol. Trabalhou como dirigente e treinador, inclusive nas categorias de base da Geórgia, contribuindo para a formação de jovens atletas.

O primeiro-ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, também prestou homenagem ao ex-capitão e destacou a importância dele para o futebol do país.

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