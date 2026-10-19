Depois do debate da Band deste domingo, 18, um aliado de Flávio Bolsonaro disse que, se Tarcísio de Freitas fosse o candidato à Presidência da República, Lula não teria chance de alguma de conquistar mais um mandato.

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“Se fosse o Tarcísio, não teria sobrado mais nada do Lula. O Lula só respira ainda porque é o Flávio”, disse a fonte, pedindo reserva para não se indispor com o candidato do PL.

Para esse aliado, assim como para petistas, não transmite segurança ao eleitor de centro nem à Faria Lima, por exemplo. O debate de ontem, com um Flávio num estilo Pablo Marçal, teria reforçado essa percepção.

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O governador reeleito de São Paulo, filiado ao Republicanos, acompanhou o debate da plateia.