Empresas brasileiras modernizam aplicações com IA agêntica governada

Empresas no Brasil estão incorporando capacidades de agentes autônomos às funções de desenvolvimento e execução de software, ao mesmo tempo em que redirecionam a economia gerada pela automação para a modernização, segundo um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

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O relatório ISG Provider Lens® AI-Driven ADM Services 2026 para o Brasil aponta que as organizações estão adotando rapidamente a IA agêntica nessas áreas, com as normas locais de proteção de dados, governança e aquisição ditando o ritmo. Etapas de aprovação, trilhas de auditoria e práticas de FinOps em nível de token regem o uso de IA na maioria das empresas brasileiras. As empresas estão utilizando a economia gerada pela automação para financiar a modernização, em vez de ampliar o quadro de funcionários.

“As empresas brasileiras querem IA integrada aos processos de entrega, mas apenas com responsabilidade humana clara e controle de custos”, afirmou Shafqat Azim, sócio da ISG. “O mercado busca automação aliada a evidências mais robustas de qualidade, segurança e disciplina operacional.”

As empresas estão adotando padrões de CI/CD seguro, plataformas internas para desenvolvedores e observabilidade unificada para viabilizar a orquestração de agentes. Essas bases mantêm as pessoas envolvidas nas decisões, garantem que as ações sejam explicáveis ??e permitem reversões seguras. Organizações altamente regulamentadas, especialmente nos setores financeiro e público, frequentemente utilizam ambientes de modelos privados ou soberanos para cargas de trabalho sensíveis. Elas também exigem logs imutáveis ??que vinculem commits, testes e lançamentos a fluxos de entrega auditáveis.

Quality assurance está evoluindo para a verificação contínua de código gerado por IA e de funcionalidades influenciadas por grandes modelos de linguagem. As empresas no Brasil demandam métodos de validação não determinísticos e controles de privacidade para dados de teste. As equipes de desenvolvimento estão utilizando telemetria de produção para selecionar testes e avaliar lançamentos com base em evidências mais robustas.

O uso crescente de IA para automação está transformando a dinâmica econômica dos serviços de desenvolvimento e manutenção de software no Brasil. As organizações buscam custos unitários mais baixos e maior volume de entrega dentro de orçamentos fixos, mas frequentemente mantêm modelos de contratação tradicionais. Órgãos públicos e muitas grandes empresas privadas continuam utilizando contratos baseados em horas ou em squads para atender a exigências de auditabilidade e processos de aprovação estabelecidos. Segundo a ISG, empresas inovadoras estão testando métricas de níveis de serviço baseadas em pontos de função, pontos de história (story points) e cycle time para mensurar as entregas de forma mais consistente.

“Os parceiros de serviços mais eficazes introduzirão a automação com capacidade de ação autônoma, juntamente com medidas de entrega confiáveis”, afirma Pedro L. Bicudo Maschio, lead author do relatório. “Eles podem ajudar os clientes a aumentar a capacidade de processamento, mantendo custos transparentes, resultados comprovados e controles de aprovação. Essa abordagem oferece às empresas um caminho prático para serviços de aplicações mais previsíveis.”

O relatório também aborda outras tendências que afetam as empresas brasileiras, incluindo o uso crescente de IA generativa para apoiar estimativas de pontos de função e de limites de consumo de tokens baseados em FinOps, e tendências de ADM, incluindo ainda as demandas das empresas para que os fornecedores se integrem às suas estruturas de CI/CD e FinOps e ofereçam suporte a prompts e artefatos em português.

Para mais insights sobre os desafios de aplicação e desenvolvimento enfrentados pelas empresas brasileiras, bem como as recomendações da ISG para superá-los, confira o briefing ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório avalia 63 fornecedores em seis quadrantes: Application Development Outsourcing, Application Development Projects, Application Managed Services — GSIs, Application Managed Services — SIs, Application Quality Assurance e Continuous Testing Specialists.

O relatório aponta AI/R, Capgemini e GFT como líderes em três quadrantes cada. Aponta Accenture, BRQ, CAST, Insi, Spassu, Stefanini, Tech Mahindra, TIVIT e Wipro como líderes em dois quadrantes cada. Aponta Base2, CI&T, Deal, DXC Technology, FCamara, Inmetrics, Nava, NTT DATA, Objective, Prime Control, Sempre IT, Softtek, T-Systems, TCS, TQI, Vericode e Yaman como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a GFT, Taking e a Unisys são reconhecidas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição do ISG — em um quadrante cada.

Na área de experiência do cliente, a Altimetrik foi nomeada ISG CX Star Performer global para 2026 entre os fornecedores de serviços de ADM AI-driven. A empresa obteve as pontuações mais altas de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade do setor de serviços de tecnologia e negócios.

Customized versions of the report are available from Insi, Prime Control, Spassu, Stefanini and TQI

O relatório ISG Provider Lens AI-Driven ADM Services 2026 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA. Parceira de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder consolidada no setor de serviços de tecnologia e negócios e está agora na vanguarda do uso da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e um crescimento mais acelerado. Fundada em 2006, a empresa é reconhecida por seus dados de mercado e pesquisas proprietários, pelo profundo conhecimento e governança de ecossistemas de fornecedores e pela expertise de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham em conjunto para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261014923943/pt/

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3132

laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

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