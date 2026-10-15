Estudante de 17 anos cria protótipo de extintor que apaga chamas com ondas sonoras, e o projeto chega a outro país com uma proposta diferente de combater o fogo

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A estudante mexicana Ángela Karime Venegas Hernández, de 17 anos, desenvolveu um extintor que apaga chamas em segundos usando frequências sonoras baixas. Chamado de Vortex Tech, o projeto foi levado à Feira Internacional de Ciência e Invenções na Indonésia, evento realizado entre 14 e 16 de outubro.

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Aluna do Centro de Estudos Tecnológicos, Industriais e de Serviços (CETis) 78 de Altamira, no México, a jovem conquistou a vaga internacional após receber prêmios em concursos estaduais e nacionais.

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Como funciona o dispositivo acústico

O equipamento utiliza peças montadas para projetar a energia mecânica do som:

uma bateria de 12 volts;

um gerador de frequências;

um amplificador;

alto-falantes;

um balde modificado que funciona como canhão.

A ferramenta gera uma frequência baixa de 30 hertz, que representa 30 pulsos por segundo. O alto-falante transforma essa frequência em ondas acústicas direcionadas para a saída circular do balde.

Esse movimento produz anéis de vórtice, configurados como um fluxo turbulento em formato de rosca. A turbulência criada desloca o oxigênio que alimenta a combustão e extingue a chama.

Criação do protótipo e apoio

A ideia surgiu após a estudante assistir a um vídeo da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos (DARPA), que usava um canhão sônico de quatro metros. O objetivo inicial de Venegas era comprovar se o método físico conseguia apagar uma vela.

Foram necessários dois meses de tentativas até o primeiro modelo apagar uma flama pequena com dificuldade. Atingir a quinta versão, apresentada na Indonésia, exigiu um ano de trabalho conjunto com o tio e assessor da jovem, José Arturo Hernández Muñoz.

A curiosidade da estudante surgiu durante a especialização em eletrônica no CETis 78. A jovem pretende cursar engenharia, dividida entre as modalidades de eletrônica e mecatrônica.

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Em sua chegada à Universidade da Indonésia, Venegas usou o traje tradicional de china poblana. A participação nos eventos científicos contou com auxílio econômico do governador de Altamira, Armando Martínez Manríquez, e da Secretaria de Educação de Tamaulipas.