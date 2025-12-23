Fogos de artifício de baixo ruído: onde comprar e como funcionam

Com a proximidade das festas de fim de ano, os fogos de artifício de baixo ruído se tornam uma alternativa cada vez mais popular para quem não abre mão do espetáculo de luzes, mas se preocupa com o bem-estar de todos. A tecnologia oferece o mesmo brilho e cor dos fogos tradicionais, reduzindo significativamente o barulho que causa estresse e desconforto em animais de estimação, crianças, idosos e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). Embora ainda exista o ruído da projeção, os níveis são consideravelmente menores.

Essa opção mais inclusiva e empática já é uma realidade em diversas cidades do Brasil, muitas das quais possuem leis que restringem ou proíbem o uso de artefatos com estampido. O objetivo é garantir que as comemorações sejam seguras e agradáveis, sem gerar pânico, crises de ansiedade ou acidentes envolvendo animais assustados.

Leia Mais

Como funcionam os fogos de baixo ruído?

A principal diferença entre os fogos de artifício convencionais e os de baixo ruído não está em uma tecnologia que elimina o som, mas sim na seleção de produtos que priorizam os efeitos visuais em detrimento do estampido. Nos modelos tradicionais, uma grande quantidade de pólvora é usada para criar a explosão sonora que acompanha as luzes.

Já os fogos de baixo ruído utilizam uma carga de pólvora de projeção menor, focada apenas em lançar os componentes químicos que geram as cores e efeitos luminosos, como chafarizes e luzes em cascata. Com isso, a redução do barulho pode chegar a 33% em comparação aos tipos convencionais, mas o som do lançamento ainda é presente.

É importante destacar que, segundo especialistas do setor de pirotecnia, não existe um fogo de artifício completamente silencioso. O processo de queima da pólvora para impulsionar o artefato ao céu gera, por natureza, um ruído que é fisicamente impossível de ser eliminado por completo.

Onde encontrar e como escolher

Encontrar fogos de artifício de baixo ruído está mais fácil, especialmente em grandes centros urbanos e pela internet. É importante notar que esses produtos costumam ter um preço mais elevado, com valores que podem variar de R$ 45 a R$ 80 em lojas certificadas. Para garantir uma compra segura e correta, o consumidor pode seguir algumas dicas práticas:

Lojas especializadas: procure por estabelecimentos de pirotecnia que já trabalham com linhas de produtos de baixo ruído. Pergunte diretamente aos vendedores por opções "sem estampido" ou "de baixo ruído".

Compras online: diversos sites de artigos para festas oferecem esses produtos. Busque por termos como "fogos de baixo ruído", "fogos de ruído reduzido" ou "fogos sem estampido" e leia atentamente a descrição do item antes de finalizar a compra.

Verificação da embalagem: ao comprar presencialmente, verifique se a embalagem do produto contém selos ou indicações claras de que se trata de um artefato de baixo impacto sonoro.

Legislação local: antes de efetuar a compra, é fundamental consultar a legislação do seu município. Muitas cidades têm regras específicas sobre o tipo de fogo de artifício permitido e os locais autorizados para a soltura. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.