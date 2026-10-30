Renato Cariani nega relação com tráfico de drogas após pedido de condenação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador, empresário e atleta Renato Cariani, 50, se pronunciou na quinta-feira (29) sobre a decisão do Ministério Público de São Paulo de pedir à Justiça a condenação dele por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação atribui a ele o desvio de produtos químicos para fabricação de cocaína e crack entre 2016 e 2020.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Gente, não é um processo novo, tá? Quem me acompanha há muito tempo no canal sabe, eu fui sócio de uma indústria química e essa indústria química foi vítima de uma fraude e essa fraude virou um processo porque eu sou um dos donos", disse em vídeo publicado no Youtube.

Cariani voltou a dizer ser inocente e afirmou que confia na Justiça. "Esse é o papel do Ministério Público, realizar acusação. E ele manteve essa postura até agora. O papel da minha defesa é o quê? É provar que nós estamos certos, provar nossa inocência", acrescentou.

A defesa do réu disse, em nota, que o processo se encontra em fase de alegações finais defensivas. Os advogados Aldo Romani Netto e José Eduardo Martins Cardozo afirmaram que responderão a cada uma das teses apresentadas, demonstrando que são improcedentes. Logo depois, o processo deverá ter decisão do juiz responsável. Não há prazo para que isso ocorra.

A Promotoria pediu a absolvição de Roseli Dorth, sócia de Cariani em uma empresa para venda de produtos químicos, a Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda., em Diadema.

Foi pedida a condenação do suposto intermediário Fábio Spinola Mota, apontado como membro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Mota havia sido preso no início de 2023 em uma operação da Polícia Federal, a Downfall, que investigou esquema de tráfico internacional e interestadual de drogas, com diversas ramificações no país.

Leia Mais

A defesa de Mota diz que seu cliente é inocente. Segundo a advogada Paula Minichillo, durante a instrução criminal foram produzidas provas que refutam integralmente as alegações da denúncia e corroboram as declarações prestadas em seu interrogatório.

A investigação da Polícia Federal concluiu que parte do material adquirido legalmente pela Anidrol era desviado para a produção de drogas. Para justificar a saída dos produtos, eram emitidas notas fiscais falsas e depósitos em nome de laranjas, usando indevidamente o nome da biofarmacêutica AstraZeneca.

Conforme a investigação, foram desviadas cerca de 12 toneladas de produtos como acetona, éter etílico, ácido clorídrico, cloridrato de lidocaína, manitol e fenacetina, substâncias utilizadas para transformar a pasta base de cocaína em pó ou em pedras.

Ainda conforme a polícia, as investigações tiveram início após a Receita Federal detectar depósito em dinheiro, no valor de R$ 212 mil, aparentemente feito pela AstraZeneca. A biofarmacêutica negou, porém, tal movimentação e também ligação com a empresa do influenciador.

Ao longo da apuração, Cariani apresentou troca de mensagens com um suposto funcionário do laboratório, Augusto Guerra. A análise telemática demonstrou, contudo, que teria sido Mota, amigo de Cariani, quem havia registrado um domínio na internet em nome da AstraZeneca, com extensão com.br, e criado um email em nome desse funcionário fantasma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A estimativa da PF é de que o esquema de desvios de produtos possa ter rendido ao grupo valores superiores a R$ 6 milhões.