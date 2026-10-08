Arca de Noé? Formação de 150 metros na Turquia volta ao centro do debate após mapeamento, mas há um limite importante no que os levantamentos podem comprovar
Estudos geofísicos na formação de Durupinar analisam anomalias no solo; objetivo é confirmar se estrutura tem origem humana ou natural na região
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Pesquisas na formação de Durupinar, uma elevação com relevo similar a uma embarcação no leste da Turquia, reabriram discussões sobre a Arca de Noé. Levantamentos geofísicos, análises de solo e estudos geológicos investigam o subsolo da área para esclarecer se a forma resulta de processos naturais ou de atividade humana.
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A estrutura fica na região de Do?ubayaz?t, na província de A?r?, perto do monte Ararat. A organização Noah’s Ark Scans calcula a extensão da formação em aproximadamente 157 metros de comprimento, medida associada a notícias que mencionam 150 metros. Identificado em fotografias aéreas em 1959, o local motivou comparações bíblicas devido ao formato alongado.
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Métodos aplicados nas investigações
O trabalho ocorre nos arredores do monte Ararat, sem atingir seu cume. Sob coordenação de Cenker Atila, da Universidade Sivas Cumhuriyet, em cooperação com a Noah’s Ark Scans, os estudos de 2026 aplicam procedimentos técnicos variados:
o radar de penetração no solo identifica contrastes entre materiais e descontinuidades subterrâneas;
a tomografia de resistividade elétrica afere respostas elétricas distintas do terreno;
o levantamento com LiDAR mapeia a topografia para criar modelos da superfície;
as perfurações extraem amostras destinadas a avaliar a composição e as camadas de rocha.
Divergências científicas e datação
Integrantes da Noah’s Ark Scans relataram padrões lineares e ângulos subterrâneos, avaliados pela equipe como prováveis divisões internas de um barco soterrado. Imagens obtidas por radar, entretanto, dependem de checagem com amostras físicas e propriedades das rochas antes de qualquer conclusão arqueológica.
Publicações geológicas prévias apontam origens estritamente naturais. Em 1996, Lorence Collins e David Fasold definiram a formação de Durupinar como camadas rochosas dobradas e modificadas pela ação erosiva. Materiais tratados inicialmente como ferro ou madeira foram identificados como minerais e rochas.
A menção a 4.300 anos remete a cronologias religiosas ligadas ao dilúvio e não constitui datação arqueológica confirmada. Avaliações científicas exigem determinar a procedência da amostra, o método empregado, a ligação do material com o terreno e a publicação completa de dados para exame independente.
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A comprovação de uma embarcação histórica exige a presença de materiais trabalhados, partes construtivas e contexto deposicional condizente. O mapeamento atual amplia os registros do terreno e orienta coletas laboratoriais, sem confirmar o paradeiro da embarcação bíblica.