Nova pesquisa identifica rede gigante sob a Antártida e revela segredos da formação geológica do continente gelado

Sob quilômetros de gelo na Antártida, pesquisadores identificaram uma ampla estrutura geológica que permanecia totalmente oculta aos olhos humanos. O achado reúne montanhas enterradas, vales profundos e rochas muito antigas, formando uma espécie de esqueleto do continente gelado. Segundo os cientistas, essa rede escondida explica melhor como a Antártida se formou e como a crosta terrestre se deformou ao longo de milhões de anos. Além disso, eles mostram de que maneira tudo isso influencia o comportamento atual da camada de gelo.

A descoberta resulta de expedições internacionais realizadas ao longo dos últimos anos, em que equipes cruzaram regiões inóspitas em aviões equipados com instrumentos de alta precisão. Em vez de furar o gelo diretamente, os pesquisadores recorreram a técnicas indiretas, como radares de penetração no gelo e medições do campo gravitacional e magnético da Terra. Dessa forma, a combinação desses dados permitiu enxergar através da capa branca e montar uma imagem mais detalhada do que existe na base do continente.

O que exatamente foi encontrado sob o gelo antártico?

As novas análises indicam a presença de uma vasta rede de blocos de rocha continental, cinturões de montanhas enterradas e zonas de falha que registram antigas colisões entre placas tectônicas. Em algumas áreas, a espessura da crosta se iguala à encontrada em grandes cadeias de montanhas. Em outras, porém, os cientistas observam um afinamento típico de regiões que já sofreram estiramento e separação. Essas diferenças revelam que a Antártida atual resulta de vários episódios de fragmentação de supercontinentes, como Gondwana.

Os mapas mostram, por exemplo, antigos limites de placas e faixas de rochas metamórficas que hoje jazem completamente cobertas pelo gelo. Além disso, essas estruturas geológicas funcionam como um arquivo detalhado. Elas registram eventos como abertura de oceanos, fechamento de mares internos e rearranjos da crosta em escalas de dezenas a centenas de milhões de anos. Ao reconstruir esse mosaico, pesquisadores traçam com mais precisão a trajetória do continente desde épocas em que a Antártida ocupava outras posições no globo e enfrentava climas muito diferentes dos atuais.

Outro ponto destacado pelos estudos envolve a existência de grandes bacias e vales subglaciais, alguns com profundidade comparável a cânions famosos em outras partes do mundo. Esses recortes no substrato rochoso funcionam como corredores por onde o gelo flui com mais facilidade. Assim, eles se ligam diretamente à dinâmica das geleiras e à quantidade de gelo que chega ao oceano.

Antártida – depositphotos.com / Denis Burdin

Como o radar e os dados geofísicos revelaram a estrutura geológica?

Para desvendar essa rede geológica sob a Antártida, pesquisadores combinaram diferentes métodos geofísicos. O principal deles, o radar de penetração no gelo, foi instalado em aeronaves que sobrevoam o continente. O equipamento emite ondas de rádio que atravessam o gelo, refletem na interface entre o gelo e a rocha e retornam ao sensor. Ao medir o tempo desse percurso, os cientistas calculam a espessura da camada de gelo e desenham a topografia da base.

Esses perfis de radar se cruzam com dados de gravimetria e magnetometria. Na gravimetria, pequenas variações no campo gravitacional da Terra indicam diferenças de densidade nas rochas. Assim, os pesquisadores revelam, por exemplo, a presença de bacias sedimentares mais leves ou cinturões de montanhas com material mais denso. Já as medições magnéticas ajudam a identificar distintos tipos de rochas e antigas estruturas tectônicas, pois cada conjunto rochoso possui assinatura magnética própria.

Além disso, os cientistas utilizam informações de sísmica, obtidas a partir de tremores naturais ou explosões controladas, quando essas fontes de energia se encontram disponíveis. As ondas sísmicas se propagam pelo interior da Terra de maneira diferente conforme o tipo de rocha. Por isso, elas fornecem pistas adicionais sobre a espessura da crosta e a presença de zonas de falha. Todo esse conjunto de dados entra em modelos computacionais que produzem mapas tridimensionais do substrato antártico.

Radar: revela a espessura do gelo e a forma da superfície rocha-gelo.

revela a espessura do gelo e a forma da superfície rocha-gelo. Gravimetria: indica variações de densidade na crosta continental.

indica variações de densidade na crosta continental. Magnetometria: identifica tipos de rochas e antigos limites de placas.

identifica tipos de rochas e antigos limites de placas. Sismologia: ajuda a estimar a profundidade da crosta e do manto superior.

Por que essa estrutura geológica é importante para o gelo e o nível do mar?

A principal palavra-chave desse debate é a história tectônica da Antártida. A forma como o continente se quebrou, colou e se reconfigurou ao longo do tempo determinou a altitude de suas montanhas, a profundidade de suas bacias e o traçado de seus vales. Em consequência, essas características definem onde o gelo se acumula com mais espessura e em quais regiões as geleiras avançam com maior velocidade. Elas definem também de que forma o continente responde às mudanças climáticas atuais.

Em áreas onde o substrato rochoso forma bacias profundas abaixo do nível do mar, a camada de gelo tende a apresentar maior vulnerabilidade ao aquecimento do oceano. A água relativamente mais quente penetra nessas depressões e derrete o gelo por baixo, o que favorece o recuo de geleiras e o aumento da perda de massa. Em contrapartida, regiões sustentadas por montanhas enterradas atuam como barreiras naturais e retardam o avanço do degelo em certas frentes.

Essas diferenças influenciam diretamente as projeções de elevação do nível do mar. Modelos climáticos e de dinâmica de gelo dependem de representações realistas da topografia subglacial. Sem conhecer com precisão a base rochosa, as estimativas de quanto a Antártida pode contribuir para o aumento do nível dos oceanos nas próximas décadas e séculos ficam muito mais incertas. A nova rede de dados geofísicos reduz parte dessa incerteza e oferece uma base mais sólida para cenários de futuro.

Melhorar a compreensão da estabilidade das grandes plataformas de gelo. Aprimorar modelos de fluxo de geleiras e de derretimento basal. Refinar projeções de aumento do nível do mar em resposta ao aquecimento global. Avaliar possíveis pontos de inflexão na dinâmica do gelo antártico.

Quais são os próximos passos das pesquisas na Antártida?

Os estudos indicam que ainda existem grandes áreas do continente com cobertura de dados limitada, especialmente no interior da Antártida Oriental. Por isso, equipes de diferentes países planejam novas campanhas aéreas e, em alguns casos, a instalação de observatórios em bases remotas para acompanhar em tempo quase real a evolução da camada de gelo. O objetivo consiste em atualizar e tornar mais densos os mapas da estrutura geológica, integrando medições de superfície, dados de satélite e informações sísmicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao mesmo tempo, grupos de pesquisa trabalham para incorporar esse novo conhecimento sobre a geologia antártica em modelos numéricos mais sofisticados. Esses modelos avaliam como o gelo reage a diferentes cenários de aquecimento atmosférico e oceânico. Eles consideram também a influência de fatores como vulcanismo, fluxo de calor interno e circulação de água sob as plataformas de gelo. Com isso, os cientistas esperam reduzir incertezas em projeções de longo prazo relacionadas a mudanças climáticas e ao nível do mar, tema que segue central nos debates científicos e nas decisões de planejamento costeiro ao redor do mundo.