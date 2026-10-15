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Leitor pede mudança para "colocar o Brasil nos trilhos"

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Estado de Minas
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Repórter
15/10/2026 02:00

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"Lula teve a maior chance de botar o Brasil de pé e com status de primeiro mundo e reduzir significamente o desnível social. De posse de um cartão 0800, com valor ilimitado, preferiu viajar por esse mundão de Deus. Para garantir tranquilidade em suas travessuras, indicou amigos para o controle jurídico, assegurando suas impunes estrepolias e transgressões à nossa Lei Maior. A dívida cresceu exponencialmente e também a carga tributária para suportar as suas orgias de gastos (luxuosos hotéis e limousines, com exagerado número de componentes) e sem se importar com o controle fiscal.
Resumo da ópera, a ausência de sobriedade, nocauteou o Brasil, juros anuais de R$ 1 trilhão. Mas o pior é a insegurança jurídica que desestimula investimentos internos e externos.
Compete a nós, eleitores, modificar. De cara nova e a chance de colocar o Brasil nos trilhos ou então piorar ainda mais."

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Humberto Schuwartz Soares
Vila Velha – ES

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