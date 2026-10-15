Leitor pede mudança para "colocar o Brasil nos trilhos"

"Lula teve a maior chance de botar o Brasil de pé e com status de primeiro mundo e reduzir significamente o desnível social. De posse de um cartão 0800, com valor ilimitado, preferiu viajar por esse mundão de Deus. Para garantir tranquilidade em suas travessuras, indicou amigos para o controle jurídico, assegurando suas impunes estrepolias e transgressões à nossa Lei Maior. A dívida cresceu exponencialmente e também a carga tributária para suportar as suas orgias de gastos (luxuosos hotéis e limousines, com exagerado número de componentes) e sem se importar com o controle fiscal.

Resumo da ópera, a ausência de sobriedade, nocauteou o Brasil, juros anuais de R$ 1 trilhão. Mas o pior é a insegurança jurídica que desestimula investimentos internos e externos.

Compete a nós, eleitores, modificar. De cara nova e a chance de colocar o Brasil nos trilhos ou então piorar ainda mais."

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES