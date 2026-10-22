Casa à beira de um lago comprada por Kirsten Dunst por cerca de R$ 13 milhões muda de mãos 18 anos depois e chama atenção pelo prazo da venda e pela nova dona
Propriedade à beira do lago foi comprada por atriz de Ghostbusters; conheça os detalhes luxuosos do refúgio vendido após 18 anos de história
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A atriz Kirsten Dunst adquiriu uma residência à beira do lago em Los Angeles por 2,6 milhões de dólares em 2001. Dezoito anos depois, o imóvel de 4.333 pés quadrados encontrou comprador em apenas nove dias no mercado, após ser anunciado em junho pelo valor inicial de 4,7 milhões de dólares.
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A compradora foi a atriz Potts, conhecida pelos filmes da franquia original "Ghostbusters", que fechou a aquisição por 4,55 milhões de dólares, segundo o jornal "The Los Angeles Times". A negociação evidencia o apelo de Toluca Lake, bairro valorizado por profissionais do entretenimento devido à tranquilidade residencial e proximidade dos estúdios de Hollywood.
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Ambientes internos iluminados
O interior da casa prioriza uma paleta suave e clara. Paredes brancas, pisos de madeira clara e janelas amplas criam uma atmosfera arejada, complementada pela lareira na sala de estar. A sala de jantar conta com um lustre, enquanto a cozinha reúne superfícies de mármore e uma ilha central voltada para refeições e recepções.
Na extensão de 4.333 pés quadrados, a residência divide seus espaços com:
cinco quartos;
quatro banheiros e meio;
áreas de convivência integradas ao cenário natural.
Área externa voltada para o lago
Uma cerca branca cerca o gramado da frente, que traz um chafariz como ponto de destaque. Nos fundos, o jardim se distribui em pátios em socalcos que conduzem a uma doca privativa no lago, oferecendo um refúgio calmo em relação à rotina de Los Angeles, segundo registro do "Observer".
Portas francesas conectam a sala de estar a um pátio de tijolos equipado com gazebo planejado, cozinha externa e espaço para refeições. Uma lareira ao ar livre compõe o local de convivência, enquanto degraus descem até a piscina com spa. Uma escultura em formato de lua crescente se destaca sobre a área da piscina.
Carreiras no cinema e televisão
Dunst construiu sua trajetória artística desde a infância e recebeu indicação ao Golden Globe aos 12 anos por "Interview with the Vampire". Seus créditos incluem obras como "The Virgin Suicides", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Melancholia" e a trilogia "Spider-Man", dirigida por Sam Raimi.
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Potts obteve indicação ao Golden Globe pelo filme "Corvette Summer" em 1978 e atuou em "Pretty in Pink", "Jumpin' Jack Flash" e "Designing Women". A artista vendeu uma fazenda em Toluca Lake por 3,875 milhões de dólares três anos antes e um imóvel no estilo Midcentury Modern em Sherman Oaks por 1,84 milhão de dólares no início do ano da nova aquisição.