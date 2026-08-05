Dentro da mansão de Jennifer Lopez: luxo e privacidade em Hidden Hills

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Jennifer Lopez trocou a agitação de Beverly Hills por um refúgio em Hidden Hills, na Califórnia. A cantora e atriz agora reside em uma comunidade fechada e exclusiva, priorizando a privacidade e a tranquilidade sem se afastar de Hollywood.

A propriedade foi adquirida no início de 2025 por US$ 17,5 milhões. Após algumas reformas, o valor estimado do imóvel em 2026 é de aproximadamente US$ 21 milhões, consolidando-o como uma das residências de celebridades mais notáveis da região.

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Um refúgio de luxo e conforto

A casa está situada atrás de portões privados, em um terreno com paisagismo, árvores e gramados amplos que garantem a discrição. O design foi pensado para proporcionar uma vida familiar calma e confortável, em vez de apenas impressionar visitantes.

Os ambientes internos são abertos e iluminados, com tetos altos e janelas grandes. A mansão combina luxo com o calor de um lar, oferecendo espaços funcionais para o dia a dia e para o entretenimento. Entre as principais comodidades, destacam-se:

Cozinha de chef: equipada com eletrodomésticos premium e uma grande ilha central.

Cinema privativo: com assentos confortáveis e tecnologia moderna para uma experiência de cinema em casa.

Suíte principal: projetada como um retiro de paz, com acabamentos elegantes e vista para os jardins.

Área externa: inclui uma grande piscina com casa de apoio, casa de hóspedes, pomares privados, um celeiro e uma arena de equitação.

Ambientes amplos e iluminados da mansão de Jennifer Lopez em Hidden Hills, pensados para luxo, conforto e privacidade Maisons Radar

A escolha por Hidden Hills reflete as prioridades da artista: um local que oferece privacidade longe das câmeras, mas com acesso facilitado aos estúdios de gravação e projetos de cinema em Los Angeles, que ficam a cerca de 30 minutos de distância.

Com um patrimônio líquido estimado em US$ 400 milhões em 2026, Jennifer Lopez mantém um portfólio imobiliário notável. Além da nova residência principal, ela ainda possui um retiro à beira-mar nos Hamptons.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.