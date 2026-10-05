Dólar tem queda e bolsa decola, com mercado à espera da agenda fiscal de Flávio

O resultado das urnas neste domingo, 4, com o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente na disputa presidencial, derruba o preço do dólar no pregão desta segunda-feira, 5, para um patamar abaixo de R$ 5. A moeda americana é negociada a R$ 4,982, uma queda de 4,49%. A Bolsa de Valores (B3) acumulou alta de 8% no pregão da manhã, com 208.569 pontos, um novo recorde para o país. Além disso, a curva de juros futuros também começou o dia com redução expressiva na taxas dos títulos negociados entre 2026 e 2029.

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Tanto o preço do dólar quanto a valorização da bolsa e a curva de juros futuros são usados para mensurar o risco de um país. As quedas no valor da moeda e a alta das ações mostram que a percepção de risco dos investidores em relação ao Brasil tendem a melhorar, com a perspectiva de reformas para reduzir o ritmo de crescimento da dívida pública.

Para o economista-chefe do banco Pine, Cristiano Oliveira, o resultado das eleições é favorável para ativos brasileiros, diante da percepção de que Flávio Bolsonaro teria maior disposição para conter gastos e enfrentar o desequilíbrio fiscal. Segundo ele, esse movimento poderá beneficiar o mercado de ações e o real, além de favorecer o recuo dos juros futuros.

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“A sustentação dessa reprecificação, contudo, dependerá do detalhamento das propostas econômicas e dos sinais sobre uma eventual equipe de governo. Embora Bolsonaro tenha prometido cortes expressivos nas despesas, suas medidas ainda carecem de maior definição, enquanto Lula tem priorizado estímulos ao consumo, ampliação de benefícios e iniciativas de alívio do endividamento”, afirma Oliveira.