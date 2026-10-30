Empresa mineira leva sabores do estado para o Brasil

A identidade mineira está no centro da trajetória da Temperatta. Sediada em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a indústria de temperos, molhos, especiarias e condimentos construiu sua história a partir da valorização da gastronomia, da tradição regional e da busca por levar sabor de qualidade a diferentes regiões do Brasil.

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O nome da empresa carrega uma inspiração internacional. Embora tenha surgido inicialmente como um jogo de palavras ligado ao ato de temperar, a marca encontrou sua verdadeira referência durante uma viagem dos fundadores à Itália. Lá, eles se encantaram com a culinária local e com um restaurante chamado Temperatta, experiência que inspirou a criação de uma indústria voltada a levar a excelência do sabor à mesa de consumidores e parceiros comerciais.“A história da Temperatta une a paixão pela gastronomia à busca por um nome que traduzisse a arte de dar sabor aos alimentos. Essa experiência internacional inspirou a criação de uma indústria voltada a levar a excelência do sabor, com o carinho da comida feita na hora, para a mesa de milhares de consumidores e estabelecimentos parceiros”, conta Fernando Seabra, CEO da Temperatta.

A produção da companhia reflete essa origem. A Temperatta combina matérias-primas de Minas Gerais com insumos de alta qualidade provenientes de diferentes partes do mundo. Entre os principais ingredientes regionais estão alho, pimenta e vinagre, selecionados por meio de um processo técnico conduzido pelo departamento de compras, com licitações internas para garantir padronização, frescor, competitividade e segurança alimentar.

Culinária mineira

“Temos orgulho da nossa origem mineira e do respeito à tradição de uma das culinárias mais ricas do país. Combinamos matéria-prima regional de alta qualidade com insumos internacionais para entregar um padrão que acompanha o crescimento de qualquer grande player do varejo”, afirma Seabra.

O crescimento da empresa está acompanhado de investimentos em estrutura e capacidade produtiva. A Temperatta confirmou um aporte de R$ 6 milhões para infraestrutura fabril, tecnologia de produção e expansão logística B2B. A companhia também iniciou o planejamento para a instalação de uma nova unidade fabril, medida que deve ampliar sua capacidade de produção e sua distribuição em escala nacional.

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A expansão do negócio vem acompanhada do fortalecimento do portfólio. Além da Linha de Molhos Cremosos, já disponível no mercado, a empresa prepara o lançamento de duas novas linhas exclusivas no segundo semestre de 2026. “Nosso plano é crescer mantendo a identidade que nos construiu: o sabor mineiro, o rigor na escolha dos ingredientes e a capacidade de transformar a tradição da cozinha em produtos preparados para atender o Brasil inteiro”, conclui o CEO.