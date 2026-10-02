Cirurgia plástica pós-gestação: por que o “mommy makeover” ganhou espaço

A gravidez transforma o corpo feminino de maneira profunda. Além do ganho de peso, a gestação pode provocar alterações na pele, flacidez abdominal, afastamento dos músculos, mudanças no contorno corporal e queda ou perda de volume das mamas após a amamentação. É nesse cenário que o chamado "mommy makeover", conjunto de procedimentos de cirurgia plástica realizado após a gestação, ganhou espaço no debate sobre reconstrução do contorno corporal e autoestima feminina.

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Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o mommy makeover reúne procedimentos que podem ser indicados individualmente ou associados, como abdominoplastia, lipoaspiração e cirurgias mamárias, incluindo mastopexia, mamoplastia redutora ou aumento mamário. A indicação, entretanto, deve considerar as características anatômicas, o histórico clínico e os objetivos de cada paciente.

O movimento acontece em um país que permanece entre os principais mercados mundiais de cirurgia plástica. De acordo com o levantamento global mais recente da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), divulgado em setembro de 2026, o Brasil registrou cerca de 3,2 milhões de procedimentos estéticos em 2025, sendo aproximadamente 2,3 milhões cirúrgicos, mantendo a liderança mundial em número de procedimentos cirúrgicos realizados por cirurgiões plásticos.

Um corpo que mudou e não necessariamente "voltará" sozinho

A ideia de que dieta e atividade física seriam suficientes para recuperar todas as características corporais anteriores à gravidez nem sempre corresponde à realidade anatômica. A distensão da pele, a separação dos músculos retos abdominais, conhecida como diástase, o excesso de pele e as alterações nas mamas podem permanecer mesmo depois da perda de peso e da retomada da atividade física.

Para o cirurgião plástico Dr. Seung Hoon Lee (CRM-SP 174914 | RQE 59954), o ponto central está em compreender que cada corpo responde de maneira diferente à gestação.

"A cirurgia plástica pós-gestação não deve ser encarada como uma tentativa de apagar as marcas da maternidade. O objetivo é avaliar quais alterações permaneceram, entender o que realmente incomoda aquela mulher e, a partir daí, construir um planejamento individualizado, seguro e compatível com a anatomia dela".

O médico atua em São Paulo e possui formação em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica, além de aperfeiçoamentos relacionados à cirurgia estética e ao contorno corporal.

Mommy makeover: quais procedimentos podem fazer parte da cirurgia?

O termo "mommy makeover" não representa uma cirurgia única. Ele descreve uma estratégia que pode combinar diferentes procedimentos, dependendo das necessidades da paciente.

Abdominoplastia

A abdominoplastia pode ser indicada quando existe excesso de pele e flacidez abdominal e, em determinados casos, afastamento dos músculos da parede abdominal. A cirurgia busca reconstruir o contorno do abdômen, mas não deve ser confundida com um procedimento para emagrecimento.

Lipoaspiração

A lipoaspiração pode ser utilizada para tratar depósitos localizados de gordura e auxiliar na definição do contorno corporal. A indicação depende da avaliação individual e das características da paciente.

Mastopexia e cirurgias das mamas

Depois da gravidez e, especialmente, após a amamentação, algumas mulheres apresentam queda, perda de volume ou alterações no formato das mamas. A mastopexia é uma das possibilidades utilizadas para elevar e remodelar os seios. Dependendo do caso, pode haver indicação de redução, aumento ou associação com implantes. A SBCP ressalta que a avaliação pré-operatória deve considerar, entre outros aspectos, histórico clínico, exames, planejamento da cirurgia, ambiente adequado e acompanhamento pós-operatório.

O momento certo para operar depois da gravidez

Uma das questões mais importantes não é apenas "qual cirurgia fazer?", mas "quando fazer?". Especialistas ouvidos pelo UOL destacam que o organismo precisa estar recuperado do parto e que, especialmente nas cirurgias mamárias, é importante considerar o término da amamentação e a estabilização das alterações provocadas pelo período gestacional. A reportagem também ressalta que procedimentos combinados podem aumentar a complexidade e exigir avaliação rigorosa do tempo cirúrgico, das condições clínicas e da estrutura hospitalar.

Para Seung Lee, o planejamento começa muito antes da sala de cirurgia.

"Não existe um calendário universal para a cirurgia pós-gestação. O momento adequado depende de fatores como recuperação do organismo, estabilidade do peso, término da amamentação, condições clínicas e, principalmente, do planejamento familiar da paciente. A decisão precisa ser individualizada".

Outro ponto relevante é o desejo de futuras gestações. Uma nova gravidez pode modificar novamente o abdômen e as mamas e, consequentemente, interferir nos resultados obtidos com uma cirurgia anterior.

Mais do que estética: a cirurgia precisa considerar a mulher por inteiro

O crescimento do interesse pelo mommy makeover também revela uma mudança na forma como as mulheres discutem o próprio corpo depois da maternidade.

A busca não está necessariamente relacionada ao desejo de recuperar um corpo "pré-maternidade". Em muitos casos, trata-se de uma tentativa de recuperar proporções corporais, conforto com a própria imagem e relação com o espelho. A própria ISAPS aponta que as motivações para procedimentos estéticos podem envolver fatores cosméticos, emocionais, sociais, profissionais e físicos, embora essas motivações variem entre pacientes e procedimentos. Para o Dr. Seung Lee, essa dimensão não pode substituir a avaliação médica, mas deve fazer parte da conversa.

"A paciente precisa conseguir explicar o que a incomoda e o que espera transformar. Nosso papel como cirurgiões é traduzir esse desejo para a realidade anatômica e médica daquela pessoa. Nem sempre aquilo que a paciente imagina ser necessário é o procedimento mais adequado para ela".

Cirurgias combinadas exigem atenção redobrada à segurança

Embora o mommy makeover possa envolver mais de um procedimento no mesmo ato cirúrgico, a associação de técnicas não deve ser tratada como uma solução padronizada. Cirurgias mais extensas podem significar maior tempo operatório e, consequentemente, exigir planejamento ainda mais criterioso.

"Quando falamos em cirurgia plástica, o resultado não pode ser separado da segurança. Uma boa indicação começa pela avaliação do estado clínico da paciente, passa pelo planejamento cirúrgico e continua no pós-operatório. O procedimento precisa ser pensado como uma jornada completa, e não como algumas horas dentro do centro cirúrgico.", afirma Seung Lee.

A SBCP também orienta que procedimentos sejam realizados em ambientes autorizados, com equipamentos adequados e equipe preparada para possíveis intercorrências.

O novo olhar sobre o corpo depois da maternidade

O crescimento do interesse pelo mommy makeover acontece em paralelo à expansão do mercado de cirurgia plástica e à maior discussão pública sobre as transformações provocadas pela maternidade.

Dados da ISAPS mostram que, globalmente, a cirurgia de aumento mamário, a lipoaspiração, o lifting das mamas e a abdominoplastia permanecem entre os procedimentos cirúrgicos de maior volume. Em 2025, foram registrados mundialmente mais de 35 milhões de procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos, segundo a entidade.

No Brasil, a dimensão do mercado também aparece nos dados recentes do sistema público: levantamento divulgado pela SBCP-RJ e publicado pela Agência Brasil mostrou crescimento de 54,3% nas cirurgias plásticas mamárias realizadas pelo SUS entre 2016 e 2025, embora esses dados incluam principalmente procedimentos não estéticos e reconstrutivos e, portanto, não representem diretamente o mercado de cirurgia estética pós-gestação.

Nesse contexto, o desafio para a cirurgia plástica contemporânea é equilibrar tecnologia, expectativa e segurança.

"A maternidade muda o corpo, mas não existe um padrão único de corpo pós-gestação. Por isso, não acredito em uma fórmula pronta. A cirurgia deve respeitar a individualidade, a anatomia e o momento de cada mulher. O objetivo é construir um resultado coerente com quem ela é hoje, e não simplesmente tentar reproduzir quem ela era antes da gravidez.", conclui o Dr. Seung Lee.

SOBRE O DR. SEUNG LEE

O Dr. Seung Lee é cirurgião plástico com atuação em São Paulo e trajetória marcada por sólida formação médica, especialização e constante atualização técnica. Formado em Medicina pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), realizou residência em Cirurgia Geral no Hospital Federal de Ipanema e residência em Cirurgia Plástica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ao longo de sua formação, realizou estágio/aperfeiçoamento em cirurgia plástica estética na Coreia do Sul e treinamentos voltados ao contorno corporal e à Lipo HD. Ao longo de sua carreira, ampliou sua formação por meio de cursos, aperfeiçoamentos, congressos e treinamentos voltados à cirurgia estética e às técnicas contemporâneas da especialidade, com destaque para procedimentos de face, cirurgia mamária, contorno corporal e tecnologias associadas à evolução da cirurgia plástica. Sua expertise é pautada pela combinação entre conhecimento clínico e anatômico, precisão técnica, planejamento cirúrgico, protocolo de prevenção de ocorrências no pré, no durante e no pós cirúrgico, e seu olhar estético individualizado. Para o Dr. Seung Lee, cada procedimento deve considerar não apenas a transformação desejada pelo paciente, mas também suas características físicas, fisiológicas e suas expectativas. Sua visão é contemporânea frente a especialidade, a qual busca integrar ciência, tecnologia e experiência para desenvolver estratégias cirúrgicas personalizadas, valorizando resultados naturais, harmônicos e coerentes com a identidade de cada paciente.

CRM/SP 174914 | RQE 59954

SOBRE A SEUNG LEE CIRURGIA PLÁSTICA®

A Seung Lee Cirurgia Plástica® é uma clínica especializada em cirurgia plástica localizada em São Paulo, criada a partir da visão do Dr. Seung Lee de oferecer uma experiência diferenciada, baseada em excelência técnica, planejamento individualizado e atendimento personalizado, em um ambiente acolhedor e premium. Com uma proposta arrojada, a clínica atua em diferentes áreas da cirurgia plástica, reunindo procedimentos de face, cirurgia mamária e contorno corporal. Entre os tratamentos e procedimentos realizados estão abdominoplastia, cirurgias mamárias, cirurgias da face, lipo ultra HD e outras abordagens voltadas à transformação e harmonização corporal. A clínica também trabalha com protocolos e técnicas contemporâneas da cirurgia plástica, buscando incorporar conhecimento, inovação e evolução científica à experiência do paciente. Mais do que um espaço para realização de procedimentos, a Seung Lee Cirurgia Plástica foi concebida para oferecer uma jornada completa, que começa na avaliação e no planejamento individualizado e se estende ao acompanhamento durante todo o processo cirúrgico e pós-operatório. Com uma estrutura voltada à integração de diferentes áreas de cuidado, a clínica traduz um conceito de cirurgia plástica que combina tecnologia, precisão, sofisticação e atenção aos detalhes, colocando a individualidade do paciente no centro de cada experiência.

SAIBA MAIS

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