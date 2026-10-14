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Banho de Palo Santo: Ritual de Purificação no seu Corpo

O Banho de Palo Santo possui essa madeira sagrada que promove limpezas e purificações profundas na alma e no corpo.

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14/10/2026 23:26

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Banho de Palo Santo: Ritual de Purificação no seu Corpo
Banho de Palo Santo: Ritual de Purificação no seu Corpo crédito: Wemystic
O Palo Santo é uma madeira sagrada e muito utilizada em rituais de purificação por curandeiros e xamãs de diversas culturas latino-americanas e indígenas. Em português seu nome se traduz em pau santo ou madeira santa. Veja como fazer o Banho de Palo Santo! O seu odor é agradável e induz a um relaxamento que nos conecta com o divino e promove essa limpeza energética muito forte, pela qual esse ele se tornou famoso no mundo inteiro.

Como utilizar o Sal de Banho de Palo Santo

Acenda um incenso de Palo Santo antes de tomar o seu banho e faça uma meditação de relaxamento. Você também pode defumar um incenso para purificação no banheiro para limpá-lo energeticamente e assim potencializar os efeitos do seu banho.
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Em seguida, prepare o banho e entre no chuveiro ou na banheira:
  • No chuveiro: Ferva 1 litro de água. Ao atingir fervura, desligue o fogo e aguarde que ela esfrie um pouco, atingindo uma temperatura suportável e agradável pro corpo. Despeje o conteúdo do pacote na água e leve o preparo para o chuveiro. Tome a sua ducha de higiene rotineira, desligue o chuveiro e jogue a água com o Sal de Banho de Palo Santo no seu corpo lentamente, do pescoço para baixo. Ao sentir a água escorrendo pelo seu corpo, respire fundo 3 vezes e visualize todas as energias negativas do seu corpo indo embora com a água que desce.
  • Na banheira: Primeiramente tome o seu banho de higiene rotineiro e em seguida encha a banheira com água bem quente, quase fervendo. Logo depois coloque um punhado do seu Sal de Banho de Palo Santo nessa água. Aguarde alguns minutos para que ela absorva bem a erva e também para que esfrie um pouco, tornando a temperatura suportável para o corpo. Entre na banheira sem mergulhar a cabeça. Feche os olhos e dê 3 respirações profundas. Visualize a água limpando todas as energias negativas do seu corpo.
Seque-se com uma toalha fofa, sem friccionar o corpo com força, somente tocando suavemente para que ela absorva o excesso de água. Agradeça ao universo por esse banho relaxante e purificador.

Benefícios do Sal de Banho de Palo Santo

O Palo Santo tem um efeito purificador muito profundo, limpando a sua alma e corpo de energias negativas e danosas para a sua saúde física e emocional. Ele é promove uma limpeza tão grande que abre espaço na nossa mente para nos conectarmos com o divino e para recuperarmos memórias importantes que ficam adormecidas e escondidas pela poluição mental que pode nos acometer.

Cuidados especiais com o Sal de Banho de Palo Santo

  • Guarde o seu Sal de Banho de Palo Santo em local seco e protegido do calor. Só abra o pacote quando for utilizá-lo para não deixar a umidade entrar.
  • Procure deixar a embalagem do produto ao seu lado sem suas práticas meditativas para recarregá-lo energeticamente sempre que possível. Você pode também deixá-lo em contato com uma Pedra Ametista por algumas horas ou na janela durante uma noite de lua cheia.
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