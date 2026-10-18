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ELEIÇÕES 2026

Veja fotos da manifestação em apoio a Lula no Centro de BH, neste domingo

Manifestantes se reuniram na Praça da Estação, percorreram ruas e avenidas do Centro e terminaram o ato na Praça Raul Soares

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Estado de Minas
  • O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno.
    O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno. Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
  • O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno.
    O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno. Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
  • O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno.
    O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno. Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
  • O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno.
    O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno. Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
  • O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno.
    O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno. Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
  • O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno.
    O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno. Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
  • O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno.
    O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno. Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
  • O cortejo dos capoeiristas seguiu pela Feira da Afonso Pena e terminou em roda na Praça Sete
    O cortejo dos capoeiristas seguiu pela Feira da Afonso Pena e terminou em roda na Praça Sete Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
  • O cortejo dos capoeiristas seguiu pela Feira da Afonso Pena e terminou em roda na Praça Sete
    O cortejo dos capoeiristas seguiu pela Feira da Afonso Pena e terminou em roda na Praça Sete Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
  • O cortejo dos capoeiristas seguiu pela Feira da Afonso Pena e terminou em roda na Praça Sete
    O cortejo dos capoeiristas seguiu pela Feira da Afonso Pena e terminou em roda na Praça Sete Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
  • O cortejo dos capoeiristas seguiu pela Feira da Afonso Pena e terminou em roda na Praça Sete
    O cortejo dos capoeiristas seguiu pela Feira da Afonso Pena e terminou em roda na Praça Sete Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
  • O cortejo dos capoeiristas seguiu pela Feira da Afonso Pena e terminou em roda na PraÃ§a Sete
    O cortejo dos capoeiristas seguiu pela Feira da Afonso Pena e terminou em roda na PraÃ§a Sete Foto: Leandro Couri/EM / D.A Press
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