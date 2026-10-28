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PREJUÍZO

Incêndio destrói cozinha de restaurante em BH

Incidente em estabelecimento no Santa Efigênia teria começado na cozinha, segundo os bombeiros. Não há registro de vítimas

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Leandro Couri
CL
Camila Lyrio*
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
CL
Camila Lyrio*
Repórter
28/10/2026 12:19 - atualizado em 28/10/2026 12:48

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Pessoas acompanham o trabalho do CBMMG a contenção do incêndio no restaurante Sabor do Dia
Pessoas acompanham o trabalho do CBMMG e a contenção do incêndio no restaurante Sabor do Dia crédito: Leandro Couri/EM

O restaurante Sabor do Dia, localizado no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de BH, ficou destruído após incêndio que iniciou às 9h desta quarta-feira (28/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência e encaminhou três equipes ao local e conseguiu conter o incêndio e restaurar a segurança na Rua Piauí. 

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Segundo os bombeiros, o fogo começou na cozinha, possivelmente no fogão. Com o incêndio contido, seis botijões de gás foram retirados do estabelecimento e colocados do lado de fora do imóvel, por prevenção, para não causar outros acidentes. Não há registro de vítimas. 

O combate ao incêndio foi realizado com o hidrante de um prédio vizinho e depois foi feita a remoção dos destroços. A cozinha do local ficou completamente destruída. Como é possível ver nas imagens, o teto cedeu e os objetos foram todos queimados. Apesar de o fogo não ter atingido outras áreas do estabelecimento, o salão do restaurante também ficou com o teto queimado, com o chão com fuligem e as mesas bagunçadas. 

Botijões de gás são retirados de imóvel por precaução-Leandro Couri/EM
Botijões de gás são retirados de imóvel por precaução Leandro Couri/EM
Fachada do restaurante fica conturbada após incêndio -Leandro Couri/EM
Fachada do restaurante fica conturbada após incêndio Leandro Couri/EM
Pessoas acompanham o trabalho do CBMMG do lado de fora do imóvel -Leandro Couri/EM
Pessoas acompanham o trabalho do CBMMG do lado de fora do imóvel Leandro Couri/EM
Cozinha fica destruída após incêndio nesta quarta-feira (27/10)-CBMMG/Divulgação
Cozinha fica destruída após incêndio nesta quarta-feira (27/10) CBMMG/Divulgação
Restaurante Sabor do Dia fica destruído após incêndio -CBMMG/Divulgação
Restaurante Sabor do Dia fica destruído após incêndio CBMMG/Divulgação
Fachada do restaurante fica conturbada após incêndio -CBMMG/Divulgação
Fachada do restaurante fica conturbada após incêndio CBMMG/Divulgação

O proprietário do restaurante estava no local e se mostrou muito abalado com a situação. Ele preferiu não conceder entrevista, mas afirmou que vai reabrir o restaurante, mesmo com com todos os danos que ocorreram.

A Defesa Civil foi acionada e está em deslocamento para o local para fazer uma vistoria e avaliar a segurança do imóvel. O parecer da Defesa Civil é necessário para liberar o funcionamento e recuperação da edificação com segurança. 

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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