Incêndio destrói cozinha de restaurante em BH
Incidente em estabelecimento no Santa Efigênia teria começado na cozinha, segundo os bombeiros. Não há registro de vítimas
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O restaurante Sabor do Dia, localizado no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de BH, ficou destruído após incêndio que iniciou às 9h desta quarta-feira (28/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência e encaminhou três equipes ao local e conseguiu conter o incêndio e restaurar a segurança na Rua Piauí.
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Segundo os bombeiros, o fogo começou na cozinha, possivelmente no fogão. Com o incêndio contido, seis botijões de gás foram retirados do estabelecimento e colocados do lado de fora do imóvel, por prevenção, para não causar outros acidentes. Não há registro de vítimas.
O combate ao incêndio foi realizado com o hidrante de um prédio vizinho e depois foi feita a remoção dos destroços. A cozinha do local ficou completamente destruída. Como é possível ver nas imagens, o teto cedeu e os objetos foram todos queimados. Apesar de o fogo não ter atingido outras áreas do estabelecimento, o salão do restaurante também ficou com o teto queimado, com o chão com fuligem e as mesas bagunçadas.
O proprietário do restaurante estava no local e se mostrou muito abalado com a situação. Ele preferiu não conceder entrevista, mas afirmou que vai reabrir o restaurante, mesmo com com todos os danos que ocorreram.
A Defesa Civil foi acionada e está em deslocamento para o local para fazer uma vistoria e avaliar a segurança do imóvel. O parecer da Defesa Civil é necessário para liberar o funcionamento e recuperação da edificação com segurança.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice