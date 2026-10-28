Duas carretas tombam na BR-381, em Minas

Duas carretas tombaram em pontos diferentes da BR-381, na madrugada desta quarta-feira (28/10), em Minas. Os acidentes ocorreram em São Gonçalo do Rio Abaixo e Bela Vista de Minas, na Região Central do estado, e provocaram interdições parciais na rodovia. Por volta das 7h, os dois trechos operavam no sistema de pare e siga.

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Segundo informações da concessionária Nova 381, o primeiro tombamento aconteceu por volta de 1h, no km 372, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Uma imagem do acidente mostra a carreta tombada em um trecho de curva da rodovia.

O segundo tombamento foi registrado às 2h40, no km 335, em Bela Vista de Minas. Fotografias compartilhadas em grupos de mensagens mostram uma carreta vermelha tombada, ocupando parte da pista no sentido contrário. Nas imagens, o asfalto aparece bastante molhado.

Trânsito em pare e siga

De acordo com a concessionária, os dois trechos permaneciam em sistema de pare e siga por volta das 7h desta quarta-feira.

Com isso, os veículos precisam se revezar na passagem pelos locais dos acidentes, o que pode provocar lentidão e formação de filas.

Os motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização durante os trabalhos de remoção das carretas.

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Até a última atualização, não havia informações sobre feridos nem previsão para a liberação dos trechos.