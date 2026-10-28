Mais de 4 mil clientes seguem sem luz em Minas três dias após temporal

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou, na manhã desta quarta-feira (28/10), que restabeleceu o fornecimento de energia elétrica para mais de 99% dos clientes afetados pelo temporal que atingiu Minas no último domingo (25/10). Apesar disso, 4.676 clientes ainda permanecem sem luz no estado.

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Segundo o balanço divulgado pela manhã, dos 641.412 clientes que tiveram o fornecimento interrompido durante a tempestade, 636.736 já estão com a energia restabelecida, o equivalente a 99,27% do total.

A companhia considera o temporal o evento climático mais crítico de seus 74 anos de história.

BH ainda tem 441 clientes sem energia

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o número de clientes sem energia caiu de 380.849 para 1.819. Isso representa o restabelecimento do serviço para 99,52% dos consumidores afetados.

Na capital mineira, a recuperação chegou a 99,8%. Dos 221.914 clientes que ficaram sem luz durante o temporal, apenas 441 ainda estão com o fornecimento interrompido na manhã desta quarta-feira.

Temporal teve mais de 60 mil raios

Segundo o Centro de Meteorologia da Cemig, a tempestade foi acompanhada por mais de 60 mil descargas atmosféricas, volume seis vezes superior ao esperado para um temporal habitual.

As rajadas de vento também atingiram velocidades expressivas em diferentes regiões do estado.

Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, os ventos chegaram a 150 km/h. Em Lavras, no Sul de Minas, foram registrados 105 km/h, enquanto Belo Horizonte teve rajadas próximas a 90 km/h.

A combinação de raios, ventos intensos e quedas de árvores provocou danos à rede elétrica, incluindo rompimento de cabos, queda de postes e destruição de estruturas.

Cemig mobilizou 4,6 mil profissionais

Desde domingo, a companhia mobilizou cerca de 4.600 profissionais, entre eletricistas, engenheiros e equipes técnicas, para recuperar o fornecimento de energia.

Os trabalhos envolveram a reconstrução de trechos da rede, substituição de equipamentos danificados, retirada de árvores e galhos sobre a fiação e manobras operacionais para restabelecer o serviço.

Segundo a Cemig, com a recuperação da maior parte dos consumidores afetados, as equipes agora estão concentradas em ocorrências pontuais, algumas delas com danos que exigem intervenções mais complexas.

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A expectativa da companhia é avançar na normalização do fornecimento ao longo desta quarta-feira, mas ainda não há previsão para a conclusão de todos os reparos.