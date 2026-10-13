Empresário do Morumbi disputa Conselho Participativo de SP

Com o principal objetivo de renovar a gestão do Conselho Participativo Municipal, o advogado e empresário do setor imobiliário Fernando Marrey Ferreira, lança sua candidatura para o Distrito do Morumbi no próximo biênio (2027/2028), com eleições marcadas para novembro. Fundador da Imobiliária Fernando Marrey Ferreira, ele acumula anos de atuação no mercado local e acompanha diariamente as transformações urbanas da região, o que contribui para sua formação profissional multidisciplinar.

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O Conselho Participativo é um órgão autônomo e formado por representantes da sociedade civil, com a função de fiscalizar a aplicação de recursos, acompanhar a execução orçamentária e levar as demandas prioritárias de cada bairro às Subprefeituras. Nesse sentido, Fernando Marrey afirma estar preparado para atender a essas demandas e às demais que a função exigir.

Entre as principais propostas do candidato estão a discussão de questões relacionadas ao Jóquei Clube, a verticalização das comunidades, o fortalecimento da fiscalização dos serviços de zeladoria e de infraestrutura, além de iniciativas relacionadas à adoção de animais, à saúde e à educação. O candidato também propõe criar canais diretos de escuta com comerciantes e moradores locais.

"Acompanho de perto o crescimento da nossa região. Conheço cada rua e sei onde os problemas urbanos mais afetam a rotina e a segurança da nossa população. Estar no Conselho Participativo é uma forma de garantir que a voz do nosso bairro seja ouvida com prioridade na gestão pública", afirma o empresário.

Serviço: Para votar

Conselho Participativo Municipal de São Paulo - Eleições do biênio 2027/2028

Conforme o Edital nº 1/2026 - CASA CIVIL/CPS, a votação será realizada de forma eletrônica e on-line, pela plataforma oficial da eleição https://eleicaocpm.prefeitura.sp.gov.br/, no período de 11 a 14 de novembro de 2026, das 00h00 do dia 11 às 23h59 do dia 14. Domiciliado no Município de São Paulo, com autenticação no GOV.BR nível Prata e Ouro. Mais informações estão disponíveis em www.conselhoparticipativomunicipal.prefeitura.sp.gov.br

Os interessados em participar do processo eleitoral poderão realizar cadastro prévio na plataforma oficial (acesso via https://conselhoparticipativomunicipal.prefeitura.sp.gov.br/), com a finalidade de agilizar sua habilitação para votação.

São Paulo possui 32 subprefeituras.

Sobre Fernando Marrey Ferreira - CRECI 38510-J

É empresário do setor imobiliário, com atuação na região Oeste, principalmente nos bairros do Butantã e Morumbi. Tem formação em Direito, com atuação desde 1998; em Jornalismo Internacional (COGEAE/PUC-SP); pós-graduação em Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Questões Globais (FAAP); e especialização em Direito Constitucional e Direito Imobiliário pela EPD. É pai de dois filhos e avô de uma neta.

Imobiliária: www.imobiliariafmf.com.br

Síndico: https://sindicofmf.com.br/

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Prefeitura: https://conselhoparticipativomunicipal.prefeitura.sp.gov.br/elei%C3%A7%C3%B5es-do-conselho