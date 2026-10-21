Esmeralda aposta em Réveillon temático do Egito Antigo

O Esmeralda Praia Hotel já definiu o tema do seu Réveillon 2026/2027: o Egito Antigo. A escolha aposta em uma virada de ano temática e imersiva, voltada para hóspedes, em um período que se tornou o ponto alto do calendário turístico brasileiro.

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O peso econômico da temporada ajuda a entender a aposta. A última alta temporada de verão, de dezembro a fevereiro, foi projetada pela CNC em R$ 218,77 bilhões, um recorde que representa cerca de 44% de toda a receita anual do turismo nacional. É a janela em que a procura se concentra e em que destinos e hotéis mais disputam a atenção do viajante.

Nesse cenário, a experiência oferecida na noite da virada se firmou como fator de diferenciação. O hotel apostou em um evento exclusivo para hóspedes, construído inteiro em torno de um tema, do cenário à programação, com a intenção de transformar a estadia de fim de ano em uma vivência completa, e não apenas em uma ceia comemorativa.

A revelação antecipada do tema também faz parte do movimento. Quem planeja a virada de ano costuma decidir a viagem com meses de antecedência, e saber o que vai encontrar pesa nessa escolha tanto quanto o destino.

Uma virada ambientada no Egito Antigo

Para Ruan Henrique, supervisor de marketing do Esmeralda Praia Hotel, em Ponta Negra, a proposta é fazer o hóspede entrar em outro mundo assim que chega à festa. "A decoração é imersiva, ambientada no Egito Antigo, com áreas cenográficas pensadas também para foto, e as experiências da noite bebem do mesmo tema, para que tudo converse entre si, do visual à programação", afirma.

Segundo o supervisor, a aposta na ambientação responde ao que o viajante passou a valorizar. "O que segura o hóspede hoje é a história que a festa conta, mais do que a ceia em si. Uma virada temática dá o que lembrar e o que compartilhar, e é isso que faz a experiência render depois, quando o hóspede volta a falar dela para outras pessoas", afirma.

O que espera o hóspede na noite da virada

Para Amanda Correia, gerente comercial do Esmeralda Praia Hotel, a estrutura da festa foi desenhada para tirar qualquer preocupação da noite. "Cada apartamento tem mesa reservada no evento, com espumante de cortesia, e a noite conta com open bar e open food premium. A ideia é que o hóspede não precise resolver nada na virada, apenas aproveitar, porque está tudo dentro do hotel e incluso na reserva", afirma.

Segundo a gerente comercial, o formato favorece um público específico da data. "A programação tem shows com bandas ao vivo e brindes para os hóspedes, e por ser um evento exclusivo, a festa acontece dentro da própria estrutura do hotel. Isso facilita para quem viaja em família e não quer se deslocar à noite com as crianças no fim do ano", afirma.

A leitura de mercado

Para Gianluca D’alessandro, CEO do Esmeralda Praia Hotel, o tamanho da temporada muda o que se espera de uma virada de ano. "Quando o verão concentra quase metade da receita do turismo no ano, o Réveillon deixa de ser uma festa e passa a ser um produto. Escolher um tema e montar um evento só para hóspedes é a forma de entregar uma experiência que não se encontra em qualquer lugar, e que ajuda a justificar a viagem", afirma.

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Para o executivo, a construção do Réveillon tem efeito que passa da própria noite. "Uma virada bem feita fideliza, porque o hóspede que vive um bom fim de ano no hotel tende a voltar no seguinte. Por isso, a festa deixou de ser um evento pontual de dezembro e virou parte da estratégia de relacionamento do hotel com quem já é cliente", afirma.