Falsificação de GPS desafia centrais de rastreamento

Bloquear o sinal do rastreador deixou de ser o único recurso de quadrilhas especializadas em roubo de veículos e cargas. Uma técnica mais discreta, conhecida como spoofing, consiste em transmitir sinais de satélite forjados para que o equipamento continue enviando à central uma posição que não corresponde à real. Diferentemente do jamming, que derruba a comunicação e dispara o aviso de perda de sinal, a falsificação mantém o veículo aparentemente em operação normal no mapa.

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O tema ganha peso diante do volume de ocorrências nas estradas brasileiras. Segundo a Agência Brasil, a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) contabilizou 10.478 roubos de carga em 2024, com prejuízo estimado em R$ 1,2 bilhão. A interferência em navegação por satélite também preocupa a aviação: dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) apontam alta de 220% nos eventos de perda de sinal do Sistema de Posicionamento Global (GPS) entre 2021 e 2024.

Para André Luiz Ota, CEO da Ikonn, empresa de engenharia de sistemas voltada a centrais de rastreamento e monitoramento, a distinção entre os dois ataques define a forma de defesa. “A diferença fundamental é que o jamming é a força bruta, enquanto o spoofing é o ataque cibernético invisível. No jamming, o sinal cai, o veículo fica offline e a central recebe um alerta imediato de perda de comunicação. Já no spoofing, a fraude de rastreamento ocorre em silêncio”, afirma.

O executivo descreve a dinâmica do golpe. “O criminoso injeta um sinal de satélite falso, fazendo o sistema acreditar que o caminhão continua na rota programada, a 80 km/h, enquanto, na realidade, ele já foi desviado para um cativeiro de roubo de cargas”, relata. Na avaliação dele, a dificuldade de detecção está na forma como boa parte das centrais processa os dados recebidos. “Se a coordenada chega, o sistema genérico aceita. Somente plataformas com verdadeira inteligência preditiva conseguem enxergar a mentira por trás do dado recebido”, observa.

Limites do equipamento embarcado

O Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), que reúne constelações como o GPS, transmite sinais civis de estrutura pública, o que facilita a reprodução. “O sinal civil do GPS é aberto, sem a criptografia presente no uso militar. Hoje, qualquer equipamento de rádio definido por software (SDR), facilmente comprado no mercado clandestino, consegue simular o sinal de uma constelação de satélites”, explica Ota.

Segundo o CEO, confiar apenas no receptor é insuficiente, porque a autenticação do sinal encarece o equipamento e falha contra falsificações graduais, nas quais o criminoso assume a rota real e desvia o veículo metro a metro, sem quebras bruscas. “A defesa não pode estar apenas em um chip de rastreador; ela tem que estar na inteligência da plataforma, processando o contexto na nuvem ou através de edge computing”, pondera.

Cruzamento de fontes independentes

A pesquisa acadêmica segue linha semelhante. Um estudo de Ali Broumandan e Gérard Lachapelle, publicado na revista Sensors, propôs verificar a consistência entre a posição calculada por satélite e a obtida por sensores inerciais e pelo odômetro do veículo, que não dependem de sinais externos. O método foi avaliado em ambientes suburbanos e urbanos densos.

Ota detalha como esse princípio se aplica às frotas. “Nós não confiamos em uma única fonte de dados; nós construímos uma malha de telemetria avançada. Se a coordenada GNSS diz que o caminhão está rodando na rodovia, mas a leitura do odômetro via rede CAN-bus está travada, o acelerômetro não registra vibração do motor e a triangulação de antenas de celular (LBS) localiza esse veículo a 50 quilômetros de distância, temos um ataque de spoofing em andamento”, diz.

A rede Controller Area Network (CAN) é o barramento que conecta os módulos eletrônicos do veículo, enquanto os serviços baseados em localização (LBS) estimam a posição a partir das torres de telefonia. “Nossa arquitetura cruza esses dados em milissegundos. Mentir uma coordenada é fácil; fraudar cinco sensores simultâneos integrados a uma plataforma robusta é quase impossível”, completa.

Da divergência ao alerta

De acordo com o executivo, a análise de saúde do dispositivo, chamada Device Health Analytics, identifica anomalias sutis, como um salto irreal na força do sinal dos satélites, sintoma de que o receptor está próximo de uma antena falsa. “Na Ikonn, nós transformamos a anomalia em ação autônoma”, resume.

Esse indício é combinado a outras leituras embarcadas, como as do Bluetooth Low Energy (BLE). “O nosso Motor de Regras cruza isso com redes BLE espalhadas pela carreta; se o GPS mente, mas as tags BLE indicam abertura de portas fora do padrão, e o buffer de memória mostra inconsistência de pacotes, a regra dispara um alerta crítico autônomo. O operador da central não precisa analisar o dado bruto, o sistema mastiga a informação e entrega o diagnóstico pronto para a pronta-resposta atuar imediatamente”, sustenta.

Registro da ocorrência como prova

A detecção também tem desdobramentos securitários e jurídicos. “Um evento de spoofing não é apenas um furto, é uma cena de crime digital”, define Ota. Segundo ele, a arquitetura da empresa garante a imutabilidade das informações por meio de bancos de dados robustos e isolamento multi-tenant, modelo em que os dados de cada cliente ficam separados. O dossiê técnico resultante é entregue à central, à gerenciadora de risco e à seguradora.

“Preservar o histórico exato do ataque é vital não apenas para a recuperação do ativo, mas para provar a dinâmica do sinistro e resguardar o empresário de passivos jurídicos”, acrescenta. Para o executivo, a segurança de frotas passa a exigir engenharia de sistemas de alta disponibilidade e soberania sobre os dados. “A era de apenas vender ‘localização’ acabou. As fraudes escalaram para o nível cibernético”, conclui.

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