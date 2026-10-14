Cultivador dedica mais de 50 anos às abóboras gigantes e agora vê uma delas ser apontada como novo recorde mundial

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O britânico Ian Paton entrou para a história ao cultivar a abóbora mais pesada do mundo, reconhecida pelo Guinness World Records. Batizado de Bagheera, o fruto alcançou impressionantes 1.295,8 quilos e teve o recorde oficializado em 3 de outubro, na cidade de Wargrave, em Berkshire, no Reino Unido. A pesagem foi conduzida pela Great Pumpkin Commonwealth (GPC), entidade que regulamenta competições internacionais de frutos gigantes.

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Para ilustrar as dimensões do exemplar, o Guinness comparou seu peso ao de um rinoceronte-branco adulto. O nome Bagheera, por sua vez, foi escolhido por um dos filhos do agricultor, em referência à pantera do livro O Livro da Selva, de Rudyard Kipling. Durante a certificação, o juiz credenciado Gerald Short ressaltou a importância do feito e afirmou que, em toda a história das plantas com frutos, ao longo de 100 milhões de anos, nenhum exemplar havia atingido tamanho e peso semelhantes.

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Superação da marca anterior

Com a nova conquista, Ian Paton ultrapassou o recorde de 1.278,8 quilos estabelecido em outubro de 2025 pela abóbora Muggle, cultivada em parceria com seu irmão gêmeo, Stuart Paton. Bagheera superou a antiga campeã por 17 quilos. Apesar disso, Muggle continua detendo o título de maior circunferência já registrada, com 649,8 centímetros. A nova recordista, por apresentar um formato mais compacto, mede 596,9 centímetros ao redor.

Proprietário de um viveiro em Hampshire, Ian tem aproximadamente 50 anos de experiência no cultivo de plantas. Após Stuart deixar as competições no fim de 2025, o agricultor passou a cuidar sozinho da produção. Durante dois meses, ele dedicou até seis horas por dia ao trabalho com o exemplar gigante.

Rotina e manejo na estufa

O cultivo protegido foi essencial para manter as condições adequadas durante as ondas de calor do verão britânico. No interior da estufa, os termômetros chegaram a marcar 40 °C. Para amenizar o calor, Paton cobriu as janelas e reduziu a incidência direta de luz solar. Além disso, forneceu até 590 litros de água por dia à planta, quantidade equivalente à capacidade de três banheiras.

Em apenas 120 dias, Bagheera cresceu de uma abóbora do tamanho de uma bola de golfe até atingir suas dimensões recordistas. Durante esse período, o fruto chegou a ganhar 32 quilos em um único dia. Algumas semanas antes, Paton havia vencido o Campeonato Nacional de Vegetais Gigantes da CANNA UK, realizado em Malvern, com Baloo, uma abóbora de 1.258 quilos que chegou a ocupar temporariamente a segunda posição no ranking mundial. Ao manter Bagheera na planta por mais alguns dias, o produtor conseguiu aumentar seu peso e garantir o primeiro lugar.

Antes da conquista britânica, o recorde mundial pertencia ao norte-americano Travis Gienger, que cultivou uma abóbora de 1.246,9 quilos em 2023. Outros resultados expressivos foram registrados pelo italiano Stefano Cutrupi, com 1.226 quilos em 2021, e pelo belga Mathias Willemijns, que alcançou 1.190,49 quilos em 2016.

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Agora, Paton pretende superar a marca de 3.000 libras, o equivalente a aproximadamente 1.361 quilos. Para alcançar esse objetivo, o agricultor planeja cultivar mais de 2.600 sementes retiradas de Bagheera.