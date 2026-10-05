9º Festival Ka.Ora celebra mulheres na canoa havaiana

Santos recebe, no dia 10 de outubro, o 9º Festival Brasileiro Feminino Ka.Ora de Canoas Havaianas, das 8h às 13h, na praia em frente à Escola Estadual Escolástica Rosa. O evento reúne mulheres remadoras de diferentes equipes para celebrar a participação feminina na canoa havaiana e homenagear as participantes do Projeto Ka.Ora, iniciativa que utiliza o esporte como ferramenta de reabilitação para mulheres com histórico de câncer de mama.

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Realizado há nove anos, o festival é voltado exclusivamente às mulheres e se tornou um momento de celebração da presença feminina na modalidade. A programação reúne equipes na categoria Wahine, formada por mulheres praticantes da modalidade e também simpatizantes da causa.

Além da celebração esportiva, o encontro aproxima as remadoras das mulheres do Projeto Ka.Ora. As equipes Wahine participarão de uma prova de 4 quilômetros, enquanto as integrantes do projeto disputarão um percurso de 400 metros. Mais do que uma competição, a presença das equipes representa uma homenagem às mulheres que enfrentam ou enfrentaram o câncer de mama.

Para Fábio Paiva, fundador da Associação Brasileira de Canoas Havaianas (ABRACHA) e idealizador do Projeto Ka.Ora, o festival representa um espaço de reconhecimento à participação feminina no esporte. “Não existe hoje no Brasil uma prova exclusivamente feminina como essa. Estamos no nono ano de um evento que celebra as mulheres, reconhece a importância delas no esporte e também homenageia essas mulheres guerreiras que fazem parte do Projeto Ka.Ora”, afirma.

O festival também marca os 10 anos do Projeto Ka.Ora, que atende gratuitamente mais de 110 mulheres da Baixada Santista e utiliza a canoa havaiana como ferramenta de reabilitação física, emocional, cognitiva e social durante o tratamento ou na fase de remissão do câncer de mama.

A realização do evento é da Canoa Brasil, com supervisão da ABRACHA e apoio da Liga Santista de Va’a, além de outras instituições e empresas parceiras.

Serviço



Data: 10 de outubro

Horário: a partir das 8h

Local: praia em frente à Escola Estadual Escolástica Rosa, Santos (SP)

Patrocinador: DPWORLD

Copatrocinador: Trasmontano

Organização: Canoa Brasil

Supervisão: ABRACHA

Apoiadores: Baraçaí, PROMIFAE, Prefeitura Municipal de Santos, Farmácia Manipulação Huber, Healthia, Dra. Bruna Knudsen, Hotel Confort, Liga Santista de Va’a, AABB, CPS, Tertúlia, Sabesp e Opium

Sobre o Projeto Ka.Ora



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O Projeto Ka.Ora é uma iniciativa gratuita da Associação Brasileira de Canoas Havaianas (ABRACHA), sediada em Santos (SP), voltada à reabilitação de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Há dez anos, utiliza a canoa havaiana como ferramenta terapêutica para promover a recuperação física, emocional, cognitiva e social das participantes durante o tratamento ou na fase de remissão da doença. Atualmente, atende mais de 110 mulheres da Baixada Santista com uma equipe multidisciplinar formada por médicos, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos, além de oferecer atividades como ginástica, remo indoor, remo outdoor, yoga, dança e música, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das participantes.