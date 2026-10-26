Semana especial da Mega-Sena tem R$ 300 mi e jogos até sexta

Os apostadores brasileiros terão cinco oportunidades consecutivas de tentar a sorte na Mega-Sena a partir desta segunda-feira (26/10). A Caixa Loterias promove, até sexta-feira (30/10), uma edição especial da Mega Semana, com concursos diários e uma premiação estimada em R$ 300 milhões logo na primeira noite. A iniciativa amplia temporariamente a frequência dos sorteios, sem modificar as regras ou os valores das apostas.

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Tradicionalmente realizados às terças, quintas e domingos, os concursos da modalidade terão uma programação excepcional na última semana de outubro. Ao todo, cinco sorteios serão promovidos, sempre às 21h, pelo horário de Brasília.

Confira o calendário da Mega Semana:



Segunda-feira (26/10): concurso 3.076;



Terça-feira (27/10): concurso 3.077;



Quarta-feira (28/10): concurso 3.078;



Quinta-feira (29/10): concurso 3.079;



Sexta-feira (30/10): concurso 3.080.



Como participar

Quem quiser concorrer aos prêmios poderá registrar suas apostas até as 20h do dia de cada sorteio, seja presencialmente, nas casas lotéricas de todo o país, seja pelos canais digitais da Caixa. A modalidade também está disponível no site Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa, que pode ser acessado por celulares, computadores e outros dispositivos.

Para quem prefere participar de bolões pela internet, o prazo é um pouco maior. As cotas digitais poderão ser adquiridas até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo oficial aqui.

O jogo mais simples, no qual o participante escolhe seis dezenas, custa R$ 6. Nas apostas realizadas pela internet, o pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou internet banking, esta última opção destinada aos correntistas da Caixa. A participação é restrita a maiores de 18 anos.

Quais são as chances de ganhar?

Embora ofereça mais sorteios em uma mesma semana, a programação especial não aumenta a probabilidade de acerto em cada concurso. As condições permanecem idênticas às da Mega-Sena convencional, inclusive no que diz respeito às faixas de premiação e aos valores cobrados por aposta.

Segundo a Caixa, quem registra um jogo simples de seis dezenas tem uma chance em 50.063.860 de acertar todos os números sorteados e conquistar o prêmio principal.

Já os participantes que optarem por marcar 20 dezenas, quantidade máxima permitida, terão uma probabilidade de acerto de uma em 1.292. Nesse caso, porém, o custo da aposta sobe para R$ 232.560.

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Assim, apesar de a Mega Semana concentrar cinco concursos em dias consecutivos, as possibilidades de vitória continuam relacionadas à quantidade de números escolhidos em cada aposta, e não à frequência com que os sorteios são realizados.