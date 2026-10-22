Mega-Sena 3073 acumula e vai a R$ 230 milhões; 15 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3073, sorteadas nesta quinta-feira (22/10). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 230 milhões no próximo sorteio, neste sábado (24/10).

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A Mega-Sena 3007 teve as seguintes dezenas sorteadas: 23 - 13 - 41 - 28 - 58 - 04 . Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 203 ganhadores da quina da Mega-Sena, 15 apostas são de Minas Gerais.

As apostas mineiras que acertaram a quina da Mega-Sena 3073 são de Belo Horizonte (6), Capitólio, Guanhães, Ipatinga, Japaraíba, Monsenhor Paulo, Montes Claros, Rio Piracicaba, Uberlândia (2) e Varginha Cada apostador vai levar R$ 23.138,67.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.