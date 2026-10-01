Assine
overlay
Início PlatôBr

Ele já disse que não ir a debate é ‘roubar a esperança’. Agora, silencia sobre Lula

Há 20 anos, Cristovam Buarque chegou a afirmar que a ausência do petista era "corrupção contra a democracia". Nesta quinta, limitou-se a dizer que não conhece as razões da nova decisão

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/10/2026 10:45

compartilhe

×
Ele já disse que não ir a debate é ‘roubar a esperança’. Agora, silencia sobre Lula
Ele já disse que não ir a debate é ‘roubar a esperança’. Agora, silencia sobre Lula crédito: Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em 2006, Lula tentava a reeleição pela primeira vez e, assim como agora, decidiu não ir ao debate da Globo no primeiro turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Cristovam Buarque, candidato à Presidência da República pelo PDT na época, foi um dos que mais criticaram a decisão do petista.

“Faltar a este debate é roubar a esperança. Ele cometeu um ato de corrupção contra a democracia”, disparou Cristovam, ao vivo, durante o debate.

Participaram também Heloísa Helena (PSOL) e Geraldo Alckmin (PSDB), hoje vice-presidente de Lula.

Diante do púlpito vazio, Cristovam chegou a perguntar, em meio aos desdobramentos do escândalo do mensalão:

“Se o senhor for eleito e forem comprovadas as irregularidades, o senhor renunciará ao mandato?”

Nesta quinta-feira, 1º, Lula, novamente, faltará ao debate da Globo. Mas, diferentemente de 20 anos atrás, Cristovam evitou qualquer crítica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Não tenho acesso às informações que ele tinha para tomar a decisão de não ir”, limitou-se a dizer à coluna o candidato a uma vaga de deputado federal pelo PSB do Distrito Federal.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay