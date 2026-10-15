O que significa sentir-se realizado?
Não existe uma única forma de nos sentirmos realizados, assim como uma área da vida não precisa carregar a responsabilidade de nos realizar por inteiro
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Uma promoção pode representar o reconhecimento de anos de dedicação, mas também pode ser desejada porque corresponde às expectativas da família ou oferece prestígio e aprovação. Em algumas situações, passamos anos perseguindo uma ideia de sucesso sem perceber que ela foi construída muito mais pelas expectativas dos outros do que pelos nossos desejos.
Isso não diminui o valor da conquista, mas nos convida a observar a diferença entre aquilo que realmente desejamos e o que aprendemos que deveríamos desejar.
É possível passar anos construindo uma vida e, ao olhar para ela, enxergar principalmente aquilo que ainda não aconteceu.
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