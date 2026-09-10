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Alessandra Aragão

Alessandra Aragão

Comunicadora, trabalha com desenvolvimento humano, atuando em terapia sistêmica, mentoria positiva e coaching de vida e carreira

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(RE)INVENTE-SE

O que nossas relações revelam sobre nós?

Olhar para nós mesmos dentro de uma relação não significa assumir a responsabilidade pelo comportamento do outro

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