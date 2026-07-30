O que significa casar?

Recentemente, enquanto escrevia um cartão para meus sogros que celebravam Bodas de Diamante, comecei a refletir sobre o significado da palavra casar. Em sua origem, ela deriva do latim casa, que significa moradia, cabana, lar. Casar era, antes de tudo, construir um lugar para viver.

Enquanto a humanidade aperfeiçoou a engenharia das construções físicas, construir relações afetivas continua sendo um dos maiores desafios da experiência humana.

Nas últimas décadas, a forma de viver os relacionamentos mudou profundamente. Durante muito tempo, casar era quase uma exigência social. , a decisão de permanecer solteiro, morar junto, oficializar a união ou dispensar uma cerimônia passou a refletir escolhas pessoais, e não apenas expectativas sociais.

Diante dessa liberdade de escolha, pais e familiares frequentemente direcionam a discussão para aspectos jurídicos ou religiosos: é preciso assinar um papel? A cerimônia faz diferença? Essas perguntas, embora relevantes, costumam deixar outra em segundo plano: o que significa, de fato, decidir construir uma vida em comum?

Uma assinatura, uma cerimônia ou um contrato estabelecem direitos e deveres. Nenhum deles, porém, é capaz de construir um relacionamento. Da mesma forma, a ausência desses rituais não determina, por si só, a qualidade da convivência.

Quando duas pessoas formam um casal, não passam apenas a dividir um endereço. Surge um novo sistema. Além do "eu" e do "você", nasce o "nós".

Esse "nós" tem identidade própria. Ele é formado por valores compartilhados, acordos, limites, projetos e pela maneira como o casal enfrenta os desafios da vida. Isso não significa abrir mão da individualidade. Pelo contrário. Relações consistentes preservam quem cada um é enquanto fortalecem aquilo que constroem juntos.

À medida que o casamento deixou de exercer principalmente funções econômicas e sociais e passou a concentrar expectativas afetivas cada vez maiores, também mudou o que esperamos da vida a dois. , esperamos que o parceiro seja amante, melhor amigo, companheiro na construção da vida financeira, apoio emocional, companheiro na criação dos filhos, parceiro na realização dos projetos de vida e, muitas vezes, também a principal fonte de segurança e felicidade.

Sem perceber, concentramos em uma única pessoa expectativas que antes eram distribuídas entre a família, a comunidade, as amizades e os projetos de vida. Quando um único vínculo passa a carregar tantas funções, a estrutura da relação começa a se fragilizar.

Na prática clínica, acompanho pessoas que iniciam uma relação esperando que o parceiro resolva dores que existiam muito antes dela. Esperam que o outro cure inseguranças, alivie medos, devolva autoestima ou ofereça um sentido que a própria vida perdeu.

Essa expectativa nasce de um equívoco recorrente: acreditar que o amor existe para completar aquilo que nos falta. Nenhum relacionamento consegue sustentar essa responsabilidade.

Uma parceria saudável não resulta da união de duas metades, mas do encontro de duas pessoas capazes de assumir a própria história. Quando alguém deposita no outro a missão de curar suas feridas ou preencher seus vazios, deixa de construir uma parceria e passa a transferir responsabilidades que lhe pertencem.

O parceiro pode apoiar, acolher e encorajar. Mas não pode viver o processo do outro. Assim como uma mãe não pode fazer as provas da vida pelo filho, ninguém pode enfrentar, em nosso lugar, os desafios necessários ao nosso próprio desenvolvimento.

A Teoria do Apego, desenvolvida por John Bowlby, mostra que a forma como aprendemos a estabelecer vínculos na infância influencia a maneira como nos relacionamos na vida adulta. Pessoas com apego seguro conseguem construir intimidade preservando a autonomia. Já vínculos ansiosos ou evitativos tendem a transformar diferenças cotidianas em sinais de abandono ou ameaça. Quando isso acontece, a casa deixa de ser abrigo e transforma-se em trincheira.

As pesquisas do psicólogo John Gottman reforçam essa compreensão. Depois de acompanhar milhares de casais ao longo de décadas, ele concluiu que a estabilidade de uma relação não depende da ausência de conflitos, mas da maneira como eles são enfrentados. Os casais mais duradouros não discutem menos. Eles preservam o respeito, a admiração e a capacidade de reparar os desencontros antes que eles se transformem em ressentimento.

As casas seguem exatamente essa lógica. Nenhuma permanece sólida apenas porque foi bem construída. Todas exigem manutenção. Pequenas rachaduras ignoradas costumam provocar danos maiores do que grandes tempestades enfrentadas no momento certo.

Nos relacionamentos acontece o mesmo. Conversas adiadas, ressentimentos acumulados, pequenas desconsiderações e expectativas nunca verbalizadas desgastam lentamente a estrutura da convivência. Em contrapartida, respeito, gratidão, interesse genuíno e disponibilidade para o diálogo fortalecem seus alicerces.

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Morar junto é mais do que compartilhar um teto. É assumir, diariamente, a responsabilidade de cuidar da casa que ambos decidiram construir: uma casa erguida com diálogo, respeito, confiança, renúncias, capacidade de reparar as inevitáveis rachaduras da convivência e disposição para continuar escolhendo um ao outro. Afinal, casar, desde a origem da palavra, nunca significou apenas viver sob o mesmo teto. Significou construir um lugar onde duas pessoas possam continuar sendo quem são e, ainda assim, escolher caminhar juntas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.