Em um mundo cada vez mais dividido e polarizado, é necessário resgatar a linguagem universal do coração: o amor. Quando nos comunicamos com amor, estamos construindo pontes entre as pessoas e criando um mundo mais unido.

Mas como se comunicar com amor? Primeiramente, é necessário compreender a complexidade que é a natureza humana. Muitas vezes, negligenciamos a importância de reconhecer e aceitar as particularidades de cada indivíduo, priorizando nossa própria perspectiva em relação ao mundo e ao outro.

No entanto, ao observarmos atentamente aqueles que nos rodeiam, podemos estabelecer uma comunicação mais eficaz, gerando resultados positivos para os relacionamentos.

Existem muitas maneiras de expressar amor. Pensando nisso, Gary Chapman, escreveu “As cinco linguagens do amor”. No livro, o autor nos oferece uma visão valiosa sobre as principais formas de expressão nas relações interpessoais. São elas:

Palavras de afirmação: Expressas através de elogios, afirmações positivas e incentivos, as palavras têm um poder transformador.

Tempo de qualidade: Envolva-se em conversas significativas, compartilhe momentos e construa conexões reais. O importante é estar presente, de corpo e alma, mesmo que breve.

Presentes: Não importa o valor financeiro; o significado é simbólico, reflete a importância e o cuidado de ter se lembrado da pessoa. Pode ser um chocolate, uma flor, ou até mesmo uma carta escrita à mão.

Atos ou gestos de serviço: Às vezes, um gesto vale mais que mil palavras. Demonstre a importância do outro através de gestos práticos, como fazer um café da manhã ou até mesmo dividir as tarefas da casa.

Toque físico: Abraços, beijos, carícias, carinhos, apertos de mão; algumas pessoas precisam sentir fisicamente o amor.

Quando expressamos amor na linguagem favorita da pessoa que amamos, estamos comunicando nosso amor de uma forma mais assertiva. Por exemplo, se a linguagem favorita do amor da sua parceira são palavras de afirmação, ela vai se sentir mais amada quando você lhe disser coisas como "Eu te amo", "Você é linda" ou "Você é um ótimo pai/mãe". Se a linguagem favorita do amor do seu filho é tempo de qualidade, ele vai se sentir mais amado quando você passar tempo com ele, brincando, conversando ou fazendo atividades juntos.

É claro que não precisamos nos limitar a uma única linguagem do amor. Podemos expressar nosso amor de várias maneiras, de acordo com as necessidades da pessoa que amamos. Mas é importante identificar a linguagem favorita do amor da pessoa que amamos, pois isso vai nos ajudar a comunicar nosso amor de uma forma que ela realmente entenda e aprecie.

Vale lembrar que, para espalharmos amor pelo mundo, doando-o às pessoas que estão à nossa volta, é fundamental, em primeiro lugar, estarmos atentos e cuidarmos das nossas próprias necessidades afetivas. Reflita em como tem utilizado as diferentes linguagens do amor em direção a si mesmo:

Você fala de si mesmo com carinho?

Você dedica um tempo a si mesmo, ou vive em função dos outros?

Você compra pequenos presentes para agradar a si mesmo?

Você tem feito aquilo que é preciso para sentir-se mais feliz?

Você cuida do seu corpo com carinho?

Concluindo, convido você a refletir sobre a linguagem do seu amor, para que juntos possamos construir um mundo mais amoroso para todos nós.