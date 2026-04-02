Quem somos nós diante da cadeira de juiz?

Vivemos em um tempo em que opinar se tornou um movimento quase automático. Em poucos segundos, diante de uma tela ou de um relato rápido, formamos conclusões, escolhemos lados e distribuímos responsabilidades com uma agilidade impressionante. Julgar parece simples, quase natural, como se fosse uma ferramenta essencial para o convívio social. No entanto, raramente paramos para refletir sobre o peso real que existe, não apenas no ato de julgar, mas, principalmente, na escolha consciente de abrir mão desse lugar de juiz.

Pouco a pouco, nos tornamos juízes do mundo. Julgamos as ações alheias, as escolhas dos que nos cercam e, principalmente, as feridas que nos foram causadas. Como se, ao organizarmos o outro em certo ou errado, conseguíssemos dar sentido ao que sentimos.

Uma cena do filme “A cabana” ilustra essa dinâmica de forma profundamente humana. Nela, o protagonista, Mack, um pai tomado pela dor da perda da filha, questiona a divindade sobre a existência do mal e a aparente passividade diante das tragédias humanas. Diante de sua revolta, ele é convidado a ocupar o lugar que tanto cobrava, o de juiz. À sua frente, estão seus dois filhos, e ele recebe uma instrução: avaliar os erros e as virtudes de cada um e decidir qual deles deve ser condenado.

Nesse momento, o julgamento, que antes parecia um exercício de clareza e justiça, simplesmente se torna impossível. A escolha o paralisa. A certeza desaparece para dar lugar a uma angústia profunda.

Essa cena nos conduz a um terreno delicado, a dualidade entre vítima e culpado. Em nossa estrutura emocional, tendemos a organizar o mundo em categorias limitadas. Se eu sou a vítima, alguém precisa ser o culpado, e vice-versa. Essa lógica oferece um alívio momentâneo, pois simplifica o que é complexo. No entanto, ao nos fixarmos nesse lugar, entregamos ao outro o controle sobre a nossa narrativa. Quando a minha dor passa a depender exclusivamente do erro alheio, fico preso a uma história que não posso mudar.

Quem seria, então, capaz de julgar com isenção onde termina a responsabilidade de um e começa o sofrimento do outro? O culpado, muitas vezes, também carrega marcas de experiências que não soube elaborar, repetindo ciclos que não conseguiu interromper. Compreender essa dinâmica não anula a responsabilidade, mas amplia o olhar para além de um único recorte.

A vítima, por sua vez, não precisa ser definida por aquilo que sofreu. Quando consegue ir além da culpa e da espera por reparação, inicia um movimento de retomada da própria vida.

No consultório, essa dinâmica se revela com frequência. O que mais observo não é apenas a dor, mas a dificuldade em suspender o julgamento. Não apenas em relação ao outro, mas na forma exigente e, muitas vezes, implacável com que cada um olha para si. Há um peso grande em manter o martelo sempre ativo, avaliando escolhas passadas e condenando erros presentes.

Não julgar não é natural. É um exercício.

E talvez um dos mais difíceis.

Julgar oferece rapidez. Traz uma sensação de controle, de clareza, de posição. Já o não julgamento exige pausa. Exige sustentar o desconforto de não todas as respostas e a disposição de escutar para além do imediato.

Enquanto julgamos, não escutamos.

Enquanto rotulamos, não compreendemos.

Enquanto apontamos, nos afastamos.

Somente quando o julgamento é suspenso, ainda que por instantes, abrimos espaço para compreender melhor o outro e a situação. Nesse momento, a empatia deixa de ser um conceito e se torna uma experiência concreta. Considerar a perspectiva do outro exige reconhecer que sua forma de interpretar a vida é tão complexa quanto a nossa, mesmo quando não concordamos com ela.

Esse movimento também produz uma mudança importante. Ao deixar de focar no erro alheio, o olhar retorna para dentro. A pergunta deixa de ser sobre quem errou e passa a ser sobre o que me cabe em cada situação. Como me posiciono? O que essa situação revela sobre mim?

Não julgar não é concordar com tudo. Não é ausência de limites. É reconhecer que, antes de qualquer conclusão, existe uma história que não vemos por inteiro. É abrir mão da necessidade imediata de razão para permitir uma visão mais ampla.

Enquanto estivermos ocupados elaborando sentenças contra o mundo ou contra nós mesmos, não teremos mãos livres para construir algo novo. A vida relacional pede escuta. Pede presença. Pede responsabilidade.

Talvez a maior dificuldade não esteja em perceber quando estamos julgando, mas em sustentar a escolha de não seguir por esse caminho. Nesse ponto, somos convidados a lidar com algo mais exigente, a responsabilidade sobre a nossa própria paz e sobre a qualidade dos vínculos que construímos.

Antes de decidir quem é o culpado e quem é a vítima na próxima história que ouvirmos, ou vivenciarmos, vale sustentar, ainda que por um instante, o exercício de não julgar.

Porque, no fim, o julgamento separa.

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Mas é a capacidade de não julgar que abre espaço para compreender, reconstruir e recomeçar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.