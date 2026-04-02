Quem somos nós diante da cadeira de juiz?
Quem seria, então, capaz de julgar com isenção onde termina a responsabilidade de um e começa o sofrimento do outro?
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Vivemos em um tempo em que opinar se tornou um movimento quase automático. Em poucos segundos, diante de uma tela ou de um relato rápido, formamos conclusões, escolhemos lados e distribuímos responsabilidades com uma agilidade impressionante. Julgar parece simples, quase natural, como se fosse uma ferramenta essencial para o convívio social. No entanto, raramente paramos para refletir sobre o peso real que existe, não apenas no ato de julgar, mas, principalmente, na escolha consciente de abrir mão desse lugar de juiz.
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Pouco a pouco, nos tornamos juízes do mundo. Julgamos as ações alheias, as escolhas dos que nos cercam e, principalmente, as feridas que nos foram causadas. Como se, ao organizarmos o outro em certo ou errado, conseguíssemos dar sentido ao que sentimos.
Uma cena do filme “A cabana” ilustra essa dinâmica de forma profundamente humana. Nela, o protagonista, Mack, um pai tomado pela dor da perda da filha, questiona a divindade sobre a existência do mal e a aparente passividade diante das tragédias humanas. Diante de sua revolta, ele é convidado a ocupar o lugar que tanto cobrava, o de juiz. À sua frente, estão seus dois filhos, e ele recebe uma instrução: avaliar os erros e as virtudes de cada um e decidir qual deles deve ser condenado.
Nesse momento, o julgamento, que antes parecia um exercício de clareza e justiça, simplesmente se torna impossível. A escolha o paralisa. A certeza desaparece para dar lugar a uma angústia profunda.
Essa cena nos conduz a um terreno delicado, a dualidade entre vítima e culpado. Em nossa estrutura emocional, tendemos a organizar o mundo em categorias limitadas. Se eu sou a vítima, alguém precisa ser o culpado, e vice-versa. Essa lógica oferece um alívio momentâneo, pois simplifica o que é complexo. No entanto, ao nos fixarmos nesse lugar, entregamos ao outro o controle sobre a nossa narrativa. Quando a minha dor passa a depender exclusivamente do erro alheio, fico preso a uma história que não posso mudar.
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Quem seria, então, capaz de julgar com isenção onde termina a responsabilidade de um e começa o sofrimento do outro? O culpado, muitas vezes, também carrega marcas de experiências que não soube elaborar, repetindo ciclos que não conseguiu interromper. Compreender essa dinâmica não anula a responsabilidade, mas amplia o olhar para além de um único recorte.
A vítima, por sua vez, não precisa ser definida por aquilo que sofreu. Quando consegue ir além da culpa e da espera por reparação, inicia um movimento de retomada da própria vida.
No consultório, essa dinâmica se revela com frequência. O que mais observo não é apenas a dor, mas a dificuldade em suspender o julgamento. Não apenas em relação ao outro, mas na forma exigente e, muitas vezes, implacável com que cada um olha para si. Há um peso grande em manter o martelo sempre ativo, avaliando escolhas passadas e condenando erros presentes.
Não julgar não é natural. É um exercício.
E talvez um dos mais difíceis.
Julgar oferece rapidez. Traz uma sensação de controle, de clareza, de posição. Já o não julgamento exige pausa. Exige sustentar o desconforto de não ter todas as respostas e a disposição de escutar para além do imediato.
Enquanto julgamos, não escutamos.
Enquanto rotulamos, não compreendemos.
Enquanto apontamos, nos afastamos.
Somente quando o julgamento é suspenso, ainda que por instantes, abrimos espaço para compreender melhor o outro e a situação. Nesse momento, a empatia deixa de ser um conceito e se torna uma experiência concreta. Considerar a perspectiva do outro exige reconhecer que sua forma de interpretar a vida é tão complexa quanto a nossa, mesmo quando não concordamos com ela.
Esse movimento também produz uma mudança importante. Ao deixar de focar no erro alheio, o olhar retorna para dentro. A pergunta deixa de ser sobre quem errou e passa a ser sobre o que me cabe em cada situação. Como me posiciono? O que essa situação revela sobre mim?
Não julgar não é concordar com tudo. Não é ausência de limites. É reconhecer que, antes de qualquer conclusão, existe uma história que não vemos por inteiro. É abrir mão da necessidade imediata de ter razão para permitir uma visão mais ampla.
Enquanto estivermos ocupados elaborando sentenças contra o mundo ou contra nós mesmos, não teremos mãos livres para construir algo novo. A vida relacional pede escuta. Pede presença. Pede responsabilidade.
Talvez a maior dificuldade não esteja em perceber quando estamos julgando, mas em sustentar a escolha de não seguir por esse caminho. Nesse ponto, somos convidados a lidar com algo mais exigente, a responsabilidade sobre a nossa própria paz e sobre a qualidade dos vínculos que construímos.
Antes de decidir quem é o culpado e quem é a vítima na próxima história que ouvirmos, ou vivenciarmos, vale sustentar, ainda que por um instante, o exercício de não julgar.
Porque, no fim, o julgamento separa.
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Mas é a capacidade de não julgar que abre espaço para compreender, reconstruir e recomeçar.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.