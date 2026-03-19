A árvore é a mesma, os frutos nem sempre

Em uma conversa recente com uma de minhas ajudantes, ela trouxe uma pergunta carregada de dor e de culpa. Olhava para os sete filhos e tentava entender onde havia falhado. Perguntava-se como pessoas criadas pela mesma mãe e pelo mesmo pai, na mesma casa e com os mesmos valores, podiam ser tão diferentes.

Essa é uma pergunta que muitas mães fazem em silêncio.

Existe uma tendência cultural muito forte de atribuir à maternidade uma responsabilidade quase absoluta sobre o destino dos filhos. Quando algo não vai bem, a pergunta surge quase automaticamente: onde foi que eu errei?

Naquele momento fiz uma analogia com a goiabeira e seus frutos.

Imagine uma única goiabeira plantada no mesmo solo, recebendo a mesma água, o mesmo sol e o cuidado do mesmo jardineiro. Ela é a fonte, a raiz, a estrutura. No entanto, quando observamos os frutos, percebemos que mesmo nascendo na mesma árvore e sob as mesmas condições, eles não se desenvolvem da mesma maneira idêntica.

Alguns amadurecem mais escuros, outros mais claros. Há frutos grandes e viçosos, outros menores. Há aqueles que, por motivos da própria natureza, acabam abrigando um bicho. E existem frutos que se perdem antes mesmo de crescer. A árvore pode ser a mesma, mas os frutos não são iguais.

Nas famílias acontece algo semelhante. Os filhos compartilham origem, convivem no mesmo ambiente e muitas vezes recebem os mesmos ensinamentos. Ainda assim, cada um se desenvolve de maneira única.

Cada filho nasce com a própria identidade, temperamento, forma de interpretar o mundo e tempo de amadurecimento. Ao longo da vida também encontram experiências, influências e escolhas que ampliam ainda mais essas diferenças.

Quando uma mãe observa caminhos distintos entre os filhos, é comum que a culpa apareça, como se todas as variações fossem resultado de algum erro cometido na criação. Mas a realidade humana é mais complexa do que essa lógica simplificada.

A família oferece raízes, referências e condições iniciais. No entanto, cada pessoa também constrói a própria trajetória. Há um processo interno que pertence a cada ser humano, um movimento de amadurecimento que não pode ser totalmente controlado por quem educa.

Reconhecer isso não diminui a importância da maternidade. Pelo contrário, ajuda a olhar para os filhos com mais respeito pela individualidade de cada um. Talvez a tarefa dos pais não seja produzir frutos idênticos, mas oferecer condições para que cada filho cresça de acordo com sua própria natureza.

Durante muito tempo, eu mesma explicava as diferenças entre irmãos de forma bastante lógica. Dizia que os filhos não são iguais porque os pais também não são exatamente os mesmos ao longo do tempo.

Quando o primeiro filho nasce, a casa vive um contexto. Os pais estão em um momento da vida, aprendendo a cuidar, organizando a rotina e lidando com as inseguranças próprias de quem inicia uma nova etapa. Quando o segundo chega, algo já mudou. Há mais experiência, outra dinâmica familiar e outras circunstâncias. O próprio irmão mais velho já transforma o ambiente em que o mais novo irá crescer.

Essa explicação sempre me pareceu suficiente. Até que uma amiga muito próxima teve trigêmeos. Três filhos que chegaram no mesmo dia, na mesma casa, no mesmo contexto e no mesmo momento da vida daqueles pais. As condições eram exatamente as mesmas para todos. Ainda assim, desde muito cedo, cada um demonstrava um jeito próprio de ser, de reagir e de ocupar o mundo.

Foi ali que meu entendimento se ampliou. Percebi que, embora o ambiente familiar tenha grande influência, ele não explica tudo. Cada filho que chega ao mundo traz consigo seu próprio temperamento, sua carga genética e, acima de tudo, o seu próprio processo de desenvolvimento.

Há crianças que parecem nascer com uma resiliência natural, como se carregassem um guarda-chuva para os dias nublados da vida. Outras chegam com uma pele emocional mais sensível, sentindo cada vento como se fosse um furacão. E isso não é culpa do solo. É a individualidade da semente.

No cotidiano, essas diferenças aparecem em pequenos detalhes. Tem o filho que estuda sozinho e aquele que precisa de supervisão constante. O que lida melhor com frustrações e o que se desorganiza diante de um não.

Quando a mãe assume a culpa por essas variações, acaba ignorando a autonomia do filho. Ao acreditar que é a única responsável pelos desvios no caminho, retira dele a capacidade, a responsabilidade e o protagonismo na construção de sua própria história.

Talvez seja necessário perceber o papel dos pais como o de um jardineiro. Ele prepara a terra, rega, cuida e protege. Ainda assim, sabe que cada planta floresce em seu tempo e à sua maneira. Se um fruto deu bicho ou não cresceu tanto quanto o esperado, isso não significa que a árvore seja ruim. Significa apenas que a vida aconteceu ali, com todas as variáveis.

Se você se pergunta onde errou, sugiro reformular a pergunta: como posso apoiar esse fruto dentro da natureza que ele apresenta?

Assim como na goiabeira, a árvore pode ser a mesma. Ainda assim, cada fruto encontra seu próprio tempo e sua própria forma de amadurecer. Talvez a maternidade precise conviver com essa verdade mais ampla. Os filhos nascem de nós, mas não são extensões de nós.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cada um carrega a sua própria história em construção.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.