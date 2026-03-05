O que sua casa revela sobre você?

Comunicadora, trabalha com desenvolvimento humano, atuando em terapia sistêmica, mentoria positiva e coaching de vida e carreira

Este ano, ao vivenciar algumas perdas, fui confrontada com algo que vai além da dor da ausência: a materialidade de uma vida. Armários cheios. Prateleiras ocupadas. Inúmeros potes reaproveitáveis para mantimentos. Livros repetidos. Coleções que cresceram ao longo do tempo. Gavetas que guardam objetos nunca usados. Objetos ainda na caixa. Bolsas para ocasiões que não aconteceram. Jogos de jantar reservados para um “dia especial” que nunca encontrou data.

Diante da finitude, sobra o excesso.

E a pergunta se impõe, delicada e incômoda: para quê?

Durante a pandemia vivemos uma experiência reveladora. A rotina encolheu. As saídas cessaram. Muitos perceberam que usavam sempre as mesmas roupas, os mesmos utensílios, os mesmos poucos objetos. O restante permanecia intacto. Ainda assim, bastava aquela peça estar na lavanderia para sentirmos falta, como se o armário estivesse vazio. Mas ele nunca esteve.

A psicologia do consumo ajuda a compreender esse paradoxo. Estudos mostram que os objetos não são apenas coisas úteis. Eles carregam significado. Compramos não só pelo que precisamos, mas pelo que aquilo representa. Uma roupa pode simbolizar pertencimento, a tentativa de ser aceito, admirado ou reconhecido em determinado espaço. Um livro pode representar uma intenção de crescimento, o desejo de se tornar alguém que lê mais, aprende mais, reflete mais. Um utensílio pode carregar a promessa de um futuro mais organizado, mais elegante, mais feliz.

Pesquisadores também demonstram que o prazer da compra é passageiro. Aquilo que encanta no início rapidamente se torna comum. O novo perde o brilho. Surge então o impulso de adquirir algo diferente, como se a próxima escolha fosse finalmente preencher o que falta. O ciclo se repete.

Além disso, comprar pode funcionar como alívio emocional. Em momentos de ansiedade, frustração ou vazio, o ato de adquirir algo traz uma sensação imediata de satisfação. Não é exatamente o objeto que buscamos, mas a sensação de controle, de recompensa, de movimento.

Quando olhamos para uma casa cheia após a partida de alguém, percebemos algo desconcertante. Os objetos permanecem, mas a vida que lhes dava sentido, não. E, ao organizar aquilo que ficou, inevitavelmente somos levados a olhar para a nossa própria forma de viver.

O acúmulo revela tentativas profundamente humanas: garantir segurança, evitar escassez, afirmar identidade, prolongar permanência.

Sêneca escreveu: “Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito”. A finitude não está nos armários. Está na condição humana. E talvez, por sabermos disso, ainda que em silêncio, tentemos criar uma ilusão de continuidade por meio do que possuímos.

Acumulamos para não faltar. Para não depender. Para não reviver histórias de privação. Para sustentar versões antigas de nós mesmos. Guardamos roupas de um corpo que já mudou, livros que nunca lemos, utensílios para uma rotina que não existe mais.

No fim, aquilo que acumulamos fica. Quem parte, não leva.



E é nesse momento que a pergunta retorna.

O que, na sua casa, reflete a sua vida de hoje, o que pertence a uma história que já se encerrou e o que já poderia seguir outro destino?

Organizar a casa de alguém que partiu é uma experiência transformadora. Cada objeto exige uma decisão: isso ainda tem utilidade ou representa apenas lembrança? Separar, doar, descartar não é só um ato prático. É uma revisão de sentido.

Se tivesse que escolher apenas o essencial, o que ficaria?

Talvez a questão não seja eliminar tudo. Seja perguntar antes de adquirir: eu preciso ou estou tentando preencher algo? Isso serve à minha vida atual?

A pandemia nos mostrou que precisamos de menos do que imaginamos. As perdas nos lembram que levamos menos ainda.

No fundo, o excesso externo pode ser um reflexo de um movimento interno que pede consciência. E talvez maturidade não seja ter mais espaço para guardar, mas mais clareza para escolher.

Talvez o essencial nunca tenha ocupado espaço nas prateleiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Porque, no final, não somos o que guardamos, somos o que vivemos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.