O ciclo do agora começa quando você solta
Ao longo da vida, habitamos diferentes ciclos. Infância, juventude, relações. Em cada etapa, algo em nós se encerra para que outra forma de vida possa surgir
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No último domingo, fomos convidados a refletir sobre o significado da Páscoa. Para além das tradições, ela nos lembra da passagem. Do hebraico Pessach, representa travessia, morte e renascimento.
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O ser humano é um ser de passagem. Estamos em constante movimento. Mudamos de lugar, ambiente, fase, relações e estados internos. Essa é a nossa natureza. Ao longo da vida, deixamos para trás histórias, vínculos e versões de nós mesmos, enquanto abrimos espaço para o novo. Muitas vezes, o maior desafio não está na mudança, mas na resistência em permitir que ela aconteça.
- Quando educar deixou de ser intuitivo
- Não leve tudo a ferro e fogo, desenvolva sua escuta seletiva
- Quem somos nós diante da cadeira de juiz?
Diante dessa reflexão, lembro-me de Carlos Castaneda, que nos convida a ter a morte como conselheira. Quando olhamos para a finitude dessa forma, nossas escolhas ganham mais verdade. Vivemos com mais consciência e mais presença. Essa percepção reorganiza o olhar e amplia o valor do que antes parecia simples. A companhia de quem amamos, o descanso ao final do dia, um novo aprendizado, os pequenos gestos que, na pressa, passam despercebidos.
Vivemos em uma sociedade que valoriza o acúmulo e sustenta a ideia de que tempo é dinheiro. No entanto, diante da brevidade da vida, o que permanece é o que foi vivido, sentido e experimentado, e não os bens acumulados.
Aceitar a finitude também é aprender a lidar com as perdas, sejam elas de pessoas, de sonhos ou de formas antigas de quem fomos. Como aponta Freud, o luto faz parte do processo. É ao elaborar a perda que nos tornamos disponíveis para o novo.
Ao longo da vida, habitamos diferentes ciclos. Infância, juventude, carreira, relações. Em cada etapa, algo em nós se encerra para que outra forma de vida possa surgir. Crescemos a partir dessas despedidas, que ampliam nossa consciência e fortalecem nossa identidade.
Para mim, essa compreensão não é apenas teórica. A perda precoce da minha mãe transformou profundamente o meu olhar. A dor deu um novo sentido ao meu caminho e me ensinou a valorizar o que foi vivido, ao mesmo tempo em que me convida a honrar cada instante. Como ensina Bert Hellinger, honrar aqueles que vieram antes de nós é parte essencial de viver bem. É dessa fonte que recebemos a vida, a força e os recursos para seguir.
Hoje, às vésperas de celebrar meu aniversário, reconheço esse marco como expressão desse movimento contínuo da vida.
O aniversário deixa de ser apenas uma contagem de tempo e se torna um convite à consciência. Um convite para reconhecer o que já não faz mais sentido sustentar e abrir espaço para aquilo que pede renovação.
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É o momento de deixar ir o que pesa e permanecer com o que sustenta. Sair do automático e escolher com mais presença.
Não cheguei até aqui sendo a mesma pessoa.
A vida foi retirando excessos.
Expectativas.
Padrões.
Ilusões.
Nesse processo, fui me aproximando de quem sou.
Nem sempre foi simples sustentar escolhas.
Nem sempre foi confortável enxergar o que precisava ser visto.
Mas foi necessário.
Hoje existe mais clareza.
Sei o que faz sentido.
Reconheço o que não faz mais.
Respeito meu ritmo.
Escuto minha intuição.
Escolho com mais verdade.
Não sou a mesma de antes.
Ainda bem.
Sigo mais leve.
Mais consciente.
Mais inteira.
Se há algo que esse caminho me ensinou
é que crescer não é chegar.
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É continuar no compromisso de se tornar, todos os dias, quem se é.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.