Reflexões sobre a finitude

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Com uma sessão de autógrafos, Natália Marques lança em São Paulo seu novo romance, “Sete Centímetros”, obra finalista do Prêmio Carolina Maria de Jesus. A autora paulistana combina elementos de autoficção e realismo mágico para narrar a trajetória de Marcia, uma professora que, ao descobrir dois tumores no fígado, passa a reconstruir sua forma de enxergar o mundo, e a própria vida. O lançamento acontece nesta terça-feira (8/7), das 18h às 21h, na Livraria Martins Fontes Paulista.

A obra acompanha Marcia, seu filho Natanael, e sua mãe Amélia, revelando como o cotidiano da família é atravessado pela notícia do câncer. A relação entre mãe e filho se fortalece ao longo do tratamento, com Natanael tornando-se figura central na vida da protagonista. Com toques de realismo mágico, a morte surge como personagem, que conduz Marcia por uma jornada paradoxal de celebração da vida. “Acredito que essa seja uma maneira poética de tornar mais palpável o que não conseguimos explicar”, comenta Natália.

Dividido em duas partes, “A morte” e “A vida”, o livro convida o leitor a refletir sobre a finitude por meio de uma narrativa sensível e empática. “A morte é natural”, afirma Natália. “Todo ser vivo morrerá um dia, por isso temê-la talvez não seja o melhor caminho. O ideal é tratá-la como uma amiga, que chegará em determinado momento.”

Inspirado na vivência da autora com o câncer da mãe, o romance também marca uma virada em sua trajetória literária. “‘Sete Centímetros’ é o livro mais pessoal que escrevi até agora. Embora trate de temas densos, como a morte e o câncer, procuro abordá-los de maneira tranquila, como em uma conversa entre pessoas próximas”, explica a autora.