O que te inflama?

A linguagem humana esconde sabedorias profundas em suas raízes. A palavra inflamar vem do latim inflammare, que significa "atear fogo", "acender" ou "pôr em chamas". Na física e na química, o fogo precisa de combustível, oxigênio e calor para existir. No ser humano, onde o corpo, a mente e as emoções funcionam como um organismo único, a lógica é exatamente a mesma.

A grande questão que nos convida à reflexão é que a mesma palavra serve tanto para aquilo que nos adoece quanto para aquilo que nos movimenta. Dependendo do combustível e da intensidade, o fogo pode ser uma fogueira acolhedora ou um incêndio destruidor.

As relações inflamam. As discussões inflamam. Os ambientes inflamam. Uma palavra mal colocada, uma injustiça, uma decepção ou uma expectativa frustrada podem despertar reações intensas. Há pessoas que explodem. Há quem se cale. Há quem carregue ressentimentos por anos, mantendo vivas dores que nunca encontraram espaço para serem compreendidas.

O corpo também inflama. Na medicina, a inflamação é uma resposta de defesa. Uma garganta inflamada é um sinal de que o organismo está lutando contra um invasor. Da mesma forma, existem alimentos que desencadeiam uma resposta inflamatória, desequilibrando nosso sistema biológico.

Porém, o ser humano é muito mais complexo do que qualquer explicação simplista. Corpo, emoções, história de vida, ambiente, hábitos e genética participam, de maneiras diferentes, da construção da saúde e do adoecimento.

, ciência e psicologia caminham cada vez mais próximas, compreendendo que não existe uma separação absoluta entre o físico e o emocional. Pensemos no intestino, que a medicina moderna reconhece como o nosso "segundo cérebro". Metaforicamente, um intestino que adoece costuma ser o reflexo de emoções não digeridas, alimentadas por mágoas. Se olharmos bem, a própria palavra "mágoa" traz em si a junção de "más águas". Água parada, turva, que não flui e acaba inundando e inflamando o nosso interior com ressentimentos que não conseguimos processar.

Até a linguagem revela essa conexão. Dizemos que engolimos sapos quando não conseguimos digerir uma situação. Assim como o corpo precisa processar os alimentos, a alma humana também precisa encontrar formas de assimilar perdas, frustrações, despedidas e mudanças. Quando certas experiências permanecem estagnadas, podem continuar ardendo silenciosamente dentro de nós.

Mas o fogo da inflamação também queima do lado de fora, nas nossas interações sociais. Quem nunca presenciou uma discussão que inflama os ânimos? Palavras lançadas como faíscas em um terreno seco, onde o nervosismo explode e consome o respeito mútuo em segundos. Existem ambientes que, pouco a pouco, se tornam tóxicos. Nas famílias, no trabalho e até nos espaços virtuais, uma fumaça invisível pode se espalhar, inflamando conflitos, comprometendo a saúde e enfraquecendo os vínculos.

Contudo, nem todo fogo destrói. Existe uma chama que merece ser preservada. É a chama dos afetos, da curiosidade, da criatividade e dos sonhos. Não por acaso, a palavra entusiasmo tem origem no grego enthousiasmós, que significa " um deus dentro de si". Para os antigos, estar entusiasmado era estar conectado a uma força capaz de inspirar e colocar a vida em movimento. Sem essa chama interior que alimenta a esperança e nos impulsiona para além do presente, a vida se torna fria, cinzenta e sem sentido.

É preciso, portanto, escolher o que deixamos queimar dentro de nós.

O que tem inflamado a sua vida ultimamente? São as reações biológicas a um estilo de vida que não favorece a saúde? As preocupações constantes? As mágoas guardadas? As discussões que se repetem? Ou é o fogo que desperta a sua curiosidade, fortalece os seus vínculos e dá sentido aos seus dias?

Cuidar de si é aprender a identificar as faíscas. Apagar os incêndios que adoecem o corpo e a mente e, com paciência e carinho, soprar as brasas daquilo que nos mantém verdadeiramente acesos.

Afinal, se somos feitos para queimar, que seja para iluminar o mundo.

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Não para nos reduzir a cinzas.

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