Quando a infância vira responsabilidade

Há crianças que não tiveram tempo de ser crianças. Enquanto algumas aprendiam a brincar, outras aprendiam a perceber o humor da mãe pelo tom da voz, a evitar conflitos, a cuidar dos irmãos, a sustentar emocionalmente a casa ou a tentar proteger um dos pais da dor do outro. Sem perceber, muitas cresceram cedo demais.

A constelação familiar, abordagem desenvolvida por Bert Hellinger, observa justamente esses movimentos sutis que acontecem dentro das famílias e que continuam influenciando nossa vida adulta sem que percebamos. A visão sistêmica parte do entendimento de que fazemos parte de um sistema familiar e que determinados comportamentos, dores, padrões emocionais e formas de se relacionar podem estar ligados às dinâmicas construídas ao longo das gerações.

Dentro da constelação, existem três princípios conhecidos como as ordens do amor: pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber.

A lei do pertencimento nos lembra que todos têm direito de fazer parte do sistema familiar. A da hierarquia fala sobre a ordem natural: os pais vêm antes, os filhos vêm depois. Já o equilíbrio entre dar e receber sustenta relações mais saudáveis ao longo da vida.

Quando uma criança cresce precisando cuidar dos pais, mediar conflitos familiares ou assumir responsabilidades incompatíveis com sua idade, essa ordem se rompe. Na visão sistêmica, a principal lei infringida nesse movimento é a da hierarquia. O filho deixa, ainda que inconscientemente, o lugar de filho e passa a ocupar um lugar acima, ao lado ou até mesmo o lugar de um dos pais.

Algumas crianças aprendem muito cedo que não podem dar trabalho. Outras entendem, ainda pequenas, que precisam ser fortes. Há filhos que amadurecem antes do tempo não porque estavam preparados para isso, mas porque o ambiente exigiu deles uma força incompatível com a própria idade.

Por amor, muitas vezes de forma inconsciente, essas crianças tentam aliviar dores, compensar ausências ou manter a família funcionando. O problema é que aquilo que foi visto como maturidade esconde um processo de sobrevivência.

São pessoas frequentemente elogiadas por serem responsáveis, independentes, maduras ou prestativas. Mas, na vida adulta, muitas carregam um cansaço difícil de explicar. Sentem culpa ao descansar, dificuldade em pedir ajuda, necessidade constante de controlar tudo, medo de decepcionar e uma sensação permanente de responsabilidade pela vida das outras pessoas.

Existe uma hipervigilância quase automática. Como se o corpo e a mente permanecessem atentos o tempo inteiro, tentando evitar problemas, antecipar conflitos ou manter tudo sob controle. Relaxar pode parecer irresponsabilidade. Receber cuidado pode gerar desconforto. Em muitos casos, cuidar se tornou mais natural do que ser cuidado.

Essas pessoas costumam entrar em relações onde dão mais do que recebem. Assumem excessos, acumulam funções, tentam resolver tudo sozinhas e sentem dificuldade em confiar que o outro também consiga assumir responsabilidades. Não porque sejam fortes ou estejam bem o tempo inteiro, mas porque aprenderam cedo demais que precisavam ser.

Nesse contexto, outra lei também começa a se desequilibrar: a do dar e receber. A pessoa se acostuma tanto a assumir responsabilidades, doar energia, atenção e cuidado que encontra dificuldade em receber apoio, acolhimento ou ajuda. Relações passam a funcionar no excesso, no desgaste e na sensação constante de dívida.

A ansiedade, a autocobrança, a baixa autoestima e a dificuldade de leveza, muitas vezes, não nascem apenas do presente. Elas podem estar ligadas a uma infância onde havia pouco espaço para vulnerabilidade. Onde a preocupação chegou cedo demais. Onde a responsabilidade veio antes do tempo.

Na constelação familiar, compreendemos que filhos precisam ocupar o lugar de filhos. Não porque devam ser passivos ou dependentes, mas porque existe força quando cada um ocupa seu lugar dentro do sistema. Ao aceitar os pais e a própria origem, o filho também se conecta à força da vida que veio através deles.

Muitas vezes, o adulto que vive sobrecarregado ainda é, internamente, aquela criança que acredita que precisa manter tudo em ordem para que o amor e o pertencimento permaneçam seguros.

Uma das partes mais difíceis desse processo é perceber que também é possível aprender a descansar, confiar no outro, dividir responsabilidades e existir sem precisar sustentar tudo. Crescer e se tornar adulto não deveria significar abandonar o lugar de filho.

Existe algo profundamente transformador quando alguém consegue olhar para a própria história com consciência e compreender que pode amar os pais sem carregar o destino deles. Que pode honrar a família sem precisar se sacrificar para pertencer. Amadurecer não deveria significar endurecer.

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Acredito que uma das formas de se reinventar seja permitir que a parte de nós que precisou crescer cedo demais finalmente encontre espaço para voltar a ser leve, espontânea, confiante e capaz de se entregar à vida sem precisar controlar tudo o tempo inteiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.