Por que enxergamos a mesma realidade de formas diferentes?

Uma mesma notícia pode despertar indignação em uma pessoa, esperança em outra e indiferença em uma terceira. Um mesmo comentário pode ser recebido como crítica por alguém e como oportunidade de aprendizado por outra pessoa. O fato é o mesmo. O que muda é a forma como cada um o percebe.

A vida nos ensina de muitas maneiras. Aprendemos estudando, observando, repetindo e acumulando conhecimento. Mas existe um aprendizado que acontece de forma diferente. Ele surge quando uma nova experiência modifica a maneira como enxergamos uma realidade que acreditávamos conhecer.

Toda vez que ampliamos nosso ponto de vista, também ampliamos a maneira como percebemos o mundo.

A Psicologia Cognitiva mostra que nosso cérebro organiza o mundo estabelecendo relações. Identifica diferenças, reconhece padrões, compara experiências e constrói significados. Aprender não é apenas acumular informações. É atribuir sentido ao que vivemos.

Esse processo acontece porque nosso cérebro procura constantemente criar explicações para a realidade. Para economizar tempo e energia, utilizamos atalhos mentais que nos ajudam a tomar decisões rápidas. Em muitos momentos, isso é necessário. O problema surge quando essas primeiras interpretações deixam de ser revisadas diante de novas experiências, novas informações ou diferentes perspectivas.

É por isso que determinadas vivências transformam profundamente a maneira como percebemos a vida. Não porque o sofrimento seja necessário ou porque toda dificuldade produz crescimento. Há dores que apenas machucam. O que amplia nosso olhar é a possibilidade de elaborar essas experiências e permitir que revelem aspectos que antes não conseguimos perceber.

Depois de uma doença, muitas pessoas passam a valorizar a saúde de outra maneira. Depois de uma perda, descobrem a importância da presença. Depois de um conflito, compreendem o valor de uma conversa respeitosa. Não é a dor que cria essas descobertas. É o novo olhar que nasce a partir da experiência.

No consultório, encontro frequentemente pessoas exaustas por tentarem sustentar uma vida sem oscilações. Cobram de si mesmas uma produtividade permanente, uma alegria constante e uma força que desconhece o cansaço. Quando a vida desacelera, interpretam o recolhimento como fracasso. Quando o corpo pede pausa, respondem com culpa. Como se apenas um estado emocional fosse permitido.

Entretanto, a própria natureza nos ensina outra lógica. Há dias e noites. Inspiração e expiração. Movimento e descanso. Nenhum desses estados permanece para sempre, e nenhum deles, isoladamente, representa a vida. O equilíbrio não está em eliminar um dos lados da experiência humana, mas em compreender o lugar que cada um ocupa.

Esse mesmo movimento também acontece no universo das ideias.

Se observarmos muitas conversas atuais, seja nas redes sociais, no ambiente de trabalho ou até nas mesas de jantar, perceberemos uma dinâmica recorrente. Enquanto o outro ainda fala, nossa mente já procura decidir se concorda ou discorda. Escutamos para responder, não para compreender. Uma manchete basta para formar uma opinião. Um pequeno recorte parece suficiente para explicar uma realidade inteira.

Essa rapidez não acontece apenas por impaciência. Ela também faz parte do funcionamento da mente humana. O cérebro prefere respostas rápidas à incerteza. Mas aquilo que favorece decisões imediatas nem sempre favorece uma compreensão mais profunda.

Escutar alguém que pensa diferente não significa abrir mão das próprias convicções. Significa admitir que uma mesma realidade pode ser observada por ângulos distintos. Compreender uma perspectiva diferente não é concordar com ela. É permitir que ela dialogue com a nossa própria forma de pensar.

Pensamentos se fortalecem quando encontram perguntas. Convicções tornam-se mais consistentes quando suportam ser examinadas. A capacidade de rever, aprofundar e ampliar o próprio olhar não enfraquece uma ideia. Ao contrário, torna-a mais consciente.

Há milhares de anos, o Taoísmo sintetizou essa compreensão em uma imagem simples. No símbolo do Tai Chi, o claro e o escuro não aparecem separados por uma linha divisória. Cada parte guarda em si um fragmento da outra. A imagem sugere que a realidade não se organiza pela eliminação das diferenças, mas pela relação entre elas. Não há anulação. Há complementaridade.

Os fatos continuarão sendo os mesmos em muitas situações da vida. Nem sempre poderemos mudar aquilo que acontece. Mas podemos transformar a maneira como olhamos para o que acontece. Não é a experiência, por si só, que transforma a nossa vida. É o novo olhar que nasce a partir dela.

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Quanto maior a capacidade de enxergar além do próprio ponto de vista, maior também se torna nossa compreensão da vida, das pessoas e de nós mesmos. Nem sempre é a realidade que precisa mudar. Muitas vezes, é a forma como aprendemos a olhar para ela.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.