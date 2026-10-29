Valdemar diz que Flávio se despediu do pai e depois nega que Jair soubesse de fuga
Valdemar visitou Bolsonaro nesta quinta-feira. Na saída, disse que não gostou da carta divulgada por Flávio nos EUA
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O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, se contradisse nesta quinta-feira (29/10) ao falar sobre o que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia a respeito da saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil. Questionado se Flávio havia se despedido do pai durante uma visita na véspera de deixar o país, Valdemar respondeu inicialmente que sim. Depois, porém, voltou atrás e afirmou que Bolsonaro não sabia dos planos do senador. Flávio deixou o Brasil com destino aos Estados Unidos e desembarcou em Miami, na Flórida, na manhã de quarta-feira (28/10).
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Valdemar visitou Bolsonaro nesta quinta-feira. Na saída, disse que não gostou da carta divulgada por Flávio após a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Segundo o dirigente do PL, “ninguém concorda” com a manifestação do senador. Valdemar também afirmou que é necessário “tocar o partido para frente” e disse que não conversou com Bolsonaro sobre a carta. De acordo com ele, os dois falaram sobre a eleição.
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Na primeira versão da carta, divulgada depois que Flávio deixou o Brasil, o senador se declarou “presidente eleito do Brasil”, apesar do resultado das urnas. Em uma segunda versão, passou a se apresentar como “líder do Brasil”. Nos dois textos, Flávio afirmou, sem apresentar provas, que houve fraude nas urnas.
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Depois de chegar aos Estados Unidos, Flávio agradeceu aos presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Javier Milei, da Argentina, pelo acolhimento. O senador também anunciou que pretende liderar a oposição ao governo Lula a partir do território americano, onde está com a família. Ele prometeu apresentar, nos próximos dias, uma estratégia para mobilizar seus apoiadores.
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A saída de Flávio do Brasil e as declarações de Valdemar ocorrem em meio à repercussão da carta divulgada pelo senador e às divergências sobre a condução do PL após a derrota eleitoral. O presidente nacional do partido, porém, afirmou que não tratou do documento com Jair Bolsonaro durante a visita.