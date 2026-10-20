"O PIB e o pobre"

"O debate sobre a economia brasileira exige responsabilidade, mas também equilíbrio e compromisso com a realidade social do país. Apontar projeções de inflação e de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) como provas definitivas de fracasso governamental é uma simplificação de um cenário econômico complexo.

O Boletim Focus apresenta expectativas do mercado financeiro, e não resultados definitivos ou previsões infalíveis. Embora seus indicadores mereçam atenção, eles não devem ser utilizados isoladamente para determinar o sucesso ou o fracasso de toda a política econômica.

O economista Eduardo Giannetti da Fonseca apresentou um exemplo interessante para demonstrar como o PIB pode aumentar sem que a qualidade de vida da população melhore: 'Imagine uma comunidade que tem água limpa e gratuita, proveniente de fontes naturais. Como a água está disponível sem custos, esse benefício não aparece diretamente no cálculo do PIB.

Agora, imagine que essa comunidade polui os rios e destrói as fontes de água limpa. Para continuar a ter água potável, passa a ser necessário investir em estações de tratamento, comprar água engarrafada ou importá-la.

O resultado é paradoxal: o PIB aumenta, porque agora há mais atividade econômica, mas a população perdeu um recurso natural que antes tinha gratuitamente. Ou seja, as pessoas precisam gastar dinheiro e trabalhar mais para obter algo que anteriormente possuíam sem custos. Assim, o PIB pode crescer sem que isso represente, necessariamente, uma melhoria na qualidade de vida da população.'

Assim é o PIB."

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Marcus Aurelio de Carvalho

Santos – SP