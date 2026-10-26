Capa do Estado de Minas com a vitória de Lula repercute nas redes

A capa da edição impressa do Estado de Minas desta segunda-feira (26/10) com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repercutiu nas redes sociais. A manchete “Nunca antes na história deste país” reproduziu uma das expressões mais utilizadas pelo presidente reeleito para destacar o ineditismo da virada do segundo turno das eleições presidenciais e o fato de Lula ter sido escolhido pela maioria dos eleitores para cumprir um quarto mandato, feito igualmente inédito na história do Brasil.

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O perfil “Sem Spoiler”, na rede social X, compartilhou capas de diversos jornais brasileiros nesta segunda-feira. A edição do Estado de Minas foi destacada e ganhou os seguintes comentários: “O de Minas é o mais lindo de todos”, “Preciso dessa capa do Estado de Minas em tamanho bom para servir de quadro”, “Vocês têm a capa do Estado de Minas em melhor qualidade para fazer um quadro?”

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Reeleita, a deputada federal Jandira Feghali (PcdoB-RJ) compartilhou a capa em sua conta no instagram, com a legenda: “Incontestável”. O jornalista Eudes Junior também reagiu à primeira página: “Bela capa sobre a quarta eleição de Lula.” “Esta capa merece o feed, a capa do Estado de Minas, meu estado de nascença”, comentou a professora Fernanda Gomes.

O cineasta Kleber Mendonça Filho também reproduziu a primeira página do EM e comentou na legenda: “As melhores capas desse país.” A publicação do diretor de “O agente secreto” teve mais de mil compartilhamentos e oito mil curtidas. “Amo as capas históricas do Estado de Minas”, comentou uma das seguidoras do cineasta. “Que capa massa”, reagiu outro seguidor. “Vou salvar essa capa para eu nunca esquecer! Que dia lindo e histórico!”, observou mais um seguidor.

“Essa foto vai virar um pôster na minha sala”, comentou um dos seguidores do cineasta, referindo-se à principal imagem da capa e que se tornou uma das marcas da campanha de Lula no segundo turno. Observado por milhares de eleitores na Avenida Paulista no último sábado, o presidente segura a bandeira do Brasil e ergue um exemplar da Constituição.

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Outros perfis também comentaram o trabalho do Estado de Minas. “Que capa linda”, reagiu Fred Pinho, da Livraria Jenipapo. “Linda primeira página”, elogiou o arquiteto Eduardo Rossetti. “Capa linda”, disse a diretora Luisa Lima. “Capa linda e histórica”, comentou a escritora Monica de Aquino. “Linda capa”, observou a escritora e jornalista Alexandra Lucas Coelho. “Manchete histórica”, comentou a escritora Paula Fabrio. “Belíssima capa! Minas me deu muito orgulho neste segundo turno!”, reagiu a atriz Fernanda Botelho.