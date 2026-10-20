Comissários entram em conflito durante um voo, e o comandante pede intervenção em solo: a disputa entre colegas leva a uma medida que vai além da equipe de cabine

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Um desentendimento entre dois comissários de bordo levou a tripulação técnica a solicitar a intervenção da equipe de solo antes do pouso em Detroit. O voo DL5090 partiu de Greenville em uma terça-feira e realizava um trajeto regular até a comunicação com a base.

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Conforme informações divulgadas pelo "Airlive", a cabine de comando acionou as operações de solo para pedir que supervisores e a gerência de voo aguardassem a aeronave no portão de desembarque C21.

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Intervenção e separação de tripulantes

Durante a aproximação para pouso em Detroit, o piloto comunicou a necessidade de mediação. Gravações do controle de tráfego aéreo obtidas pelo "Airlive" registraram a mensagem transmitida pelo comandante: "estamos enfrentando problemas de conflito entre os comissários de bordo e provavelmente precisaremos separá-los para evitar uma escalada maior ou um incidente."

A aeronave pousou em segurança e encontrou os funcionários solicitados no terminal. O motivo da desavença não foi divulgado. O veículo "Simple Flying" procurou a Delta para comentar o ocorrido, mas os representantes da companhia aérea não responderam de imediato.

Protocolos de segurança e conduta a bordo

As companhias aéreas possuem protocolos rígidos para administrar divergências internas. As regras determinam a manutenção da segurança a bordo e separam questões pessoais das operações da cabine.

A tripulação recebe treinamento para dialogar em espaço reservado, longe dos passageiros, evitando discussões diante de viajantes pagantes. Quando os envolvidos não solucionam a questão diretamente, o comissário líder ou chefe de cabine intervém na mediação e no encaminhamento necessário.

Em cenários mais graves, quando o atrito afeta a operação ou gera riscos à segurança, o comandante assume a intervenção e pode convocar supervisores de solo para o desembarque. Empresas do setor aéreo costumam recorrer a sindicatos e programas de apoio aos funcionários para mediar conflitos de forma confidencial fora do ambiente de trabalho.

Detalhes da aeronave envolvida

O trajeto entre Greenville e Detroit ocorreu em um jato CRJ900 de matrícula N132EV. O avião possui 17,6 anos de operação e atuou na ExpressJet antes da transferência para a Endeavor Air, subsidiária integral da Delta, em novembro de 2017.

Com capacidade para transportar até 76 passageiros, o modelo dispõe de três classes de serviço: a Delta First na disposição 1-2, além da Delta Comfort e Delta Main organizadas na configuração 2-2.

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A Delta opera esses jatos regionais para direcionar clientes de mercados menores aos seus principais centros de conexão. Essa logística atende às restrições contratuais de sindicatos de pilotos sobre o porte de aeronaves regionais, oferecendo viabilidade econômica em rotas curtas onde aviões de grande porte não apresentam sustentação financeira.