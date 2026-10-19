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SAÚDE

Sinais discretos do câncer de próstata exigem atenção masculina e exames precoces

Doença que vitimou Benito di Paula evolui em silêncio nas fases iniciais; saiba quais sintomas exigem consulta ao médico urologista sem demora

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
19/10/2026 10:40

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Sinais discretos do câncer de próstata exigem atenção masculina e exames precoces
Consultas regulares são essenciais para o rastreamento e diagnóstico precoce de condições como o câncer de próstata crédito: Créditos: depositphotos.com / Sasha2109

A morte do cantor e compositor Benito di Paula, aos 84 anos, em São Paulo, provocada por complicações de um câncer de próstata, reacende o alerta para os cuidados essenciais com a saúde do homem. Dono de uma trajetória marcante na música popular brasileira e autor de sucessos como "Retalhos de cetim" e "Mulher brasileira", o pianista enfrentava a evolução de uma enfermidade que costuma avançar de forma silenciosa e sem manifestações evidentes nos períodos iniciais.

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O que é o câncer de próstata

O câncer de próstata é o tumor maligno que atinge a glândula situada logo abaixo da bexiga masculina. A doença surge a partir da multiplicação desordenada de células prostáticas, apresentando desenvolvimento lento em grande parte das ocorrências e exigindo diagnóstico precoce para viabilizar tratamentos curativos.

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A estrutura anatômica masculina tem proporções semelhantes às de uma castanha e desempenha papel importante na produção do líquido que compõe o sêmen. Nas etapas primárias, o tumor permanece restrito ao tecido glandular sem pressionar os canais vizinhos, razão pela qual o indivíduo acometido raramente relata dor ou incômodo evidente no início da proliferação celular.

Quais são os principais sintomas do tumor

Conforme o volume prostático se expande ou alcança estruturas vizinhas, o organismo começa a emitir sinais de alerta perceptíveis durante a rotina diária:

  • demora incomum ou esforço para começar a urinar;

  • sensação contínua de esvaziamento insuficiente da bexiga;

  • aumento da frequência miccional ao longo da noite;

  • fluxo urinário fraco, entrecortado ou em forma de gotejamento;

  • presença de sangue visível na urina ou na secreção seminal;

  • desconforto ósseo persistente na região lombar ou na bacia.

Como funciona o rastreamento da próstata

A identificação de possíveis nódulos prostáticos ocorre por meio da associação de dois procedimentos clínicos complementares, disponíveis nas redes pública e privada de atendimento:

  1. Exame de sangue PSA: dosa a concentração do antígeno prostático específico em circulação, apontando variações provocadas por inflamações ou processos tumorais.

  2. Exame de toque retal: viabiliza a palpação direta do urologista para checar a consistência, a presença de nódulos e a textura da superfície do órgão.

O emprego conjunto das duas avaliações médicas é indispensável, uma vez que determinadas lesões malignas não elevam os índices de proteína no sangue, enquanto outras não alteram a forma física da glândula ao toque. Diante de qualquer inconsistência detectada nos exames preliminares, o urologista solicita a realização de ultrassonografia ou biópsia tecidual para definir a presença da neoplasia.

Com que idade consultar o urologista

A orientação das diretrizes de saúde indica que homens sem sintomas aparentes procurem avaliação urológica preventiva ao atingirem 50 anos. Determinados grupos de risco necessitam antecipar essa rotina de cuidados médicos:

  • homens negros devem começar as consultas médicas anuais a partir dos 45 anos;

  • pacientes com histórico de pai ou irmãos diagnosticados com o tumor antes dos 60 anos também precisam iniciar o acompanhamento a partir dos 45 anos;

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  • indivíduos com obesidade severa demandam acompanhamento médico individualizado com investigação antecipada da integridade da glândula.


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