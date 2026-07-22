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Câncer de próstata também afeta homens antes dos 60 anos, mostra estudo

Entre os pacientes com menos de 50 anos e estadiamento conhecido, quase metade já apresentava câncer metastático no momento do diagnóstico

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Estado de Minas
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Repórter
22/07/2026 08:07

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Prevenção que salva vidas: por que o diagnóstico precoce do câncer de próstata é essencial
Prevenção que salva vidas: diagnóstico precoce do câncer de próstata é essencial crédito: Portal Giro 10

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O diagnóstico de câncer de próstata do influenciador digital e criador do canal Aviões e Música, Lito Sousa, aos 59 anos, trouxe novamente o tema para o centro das discussões sobre a saúde do homem. Embora seja mais incidente após os 60 anos, a doença também acomete homens mais jovens.

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Levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), realizado com base em dados do Painel Oncologia do DataSUS, identificou 9.352 diagnósticos de câncer de próstata em homens com menos de 60 anos registrados no Sistema Único de Saúde (SUS) nos anos de 2024 e 2025.

Desse total, 940 ocorreram antes dos 50 anos, demonstrando que, embora incomum nessa faixa etária, a doença também pode surgir em adultos mais jovens.

Além da ocorrência antes dos 60 anos, outro aspecto chamou a atenção dos especialistas. Entre os pacientes com menos de 50 anos, cujo estádio da doença foi informado no sistema, muitos já receberam o diagnóstico quando o câncer havia se disseminado para outros órgãos, situação que reduz as possibilidades de tratamento curativo e exige terapias mais complexas.

Na faixa entre 40 e 44 anos, 30 dos 55 pacientes com estadiamento conhecido (54,5%) apresentavam doença metastática no momento do diagnóstico. Entre os homens de 45 e 49 anos, esse cenário foi observado em 114 dos 259 casos com informação disponível sobre o estágio da doença (44%).

Os especialistas ressaltam, entretanto, que esses percentuais devem ser interpretados com cautela, já que aproximadamente metade dos registros dessas faixas etárias não continha informação sobre o estadiamento.

Outro dado relevante é que 701 dos 940 diagnósticos antes dos 50 anos (74,6%) ocorreram entre 45 e 49 anos, indicando que a incidência começa a aumentar de forma mais acelerada ainda na quinta década de vida.

De acordo com o cirurgião oncológico Paulo Henrique de Sousa Fernandes, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), a idade, embora seja o principal fator de risco para o câncer de próstata, não deve ser o único parâmetro para definir quem merece acompanhamento mais atento.

"O câncer de próstata é o tumor sólido mais frequente entre os homens brasileiros, excluindo os cânceres de pele não melanoma e costuma evoluir de forma silenciosa. A idade continua sendo o principal fator de risco para o câncer de próstata, mas ela não é o único. Homens mais jovens também podem desenvolver a doença, especialmente quando apresentam histórico familiar ou predisposição genética. O grande desafio é que muitos desses pacientes não imaginam estar sob risco e acabam recebendo o diagnóstico em fases mais avançadas. Quando o diagnóstico acontece enquanto a doença ainda está restrita à próstata, as chances de cura são muito maiores”, afirma.

Rastreamento deve ser individualizado

Conforme explica Paulo Henrique, homens com maior risco de desenvolver a doença devem conversar com o médico sobre o momento mais adequado para iniciar o acompanhamento da próstata. A avaliação pode incluir o exame de PSA, realizado por meio de uma coleta de sangue, associado ao toque retal, sempre considerando fatores como idade, histórico familiar, raça e condições clínicas de cada paciente.

"O objetivo é identificar o tumor antes que ele provoque sintomas ou se espalhe para outros órgãos. Para os homens com maior risco, a avaliação individualizada é fundamental. Quando o câncer é descoberto precocemente, aumentam significativamente as possibilidades de tratamento curativo e de preservação da qualidade de vida”, reforça.

Os dados do Painel Oncologia mostram que o número de diagnósticos cresce rapidamente com o avanço da idade. Entre 2024 e 2025, foram registrados 657 casos entre homens de 45 e 49 anos, 2.361 entre 50 e 54 anos e 6.051 entre 55 e 59 anos. O pico ocorre entre 70 e 74 anos, faixa etária que concentrou 17.638 diagnósticos feitos exclusivamente no SUS no período.

Tratamento depende do estadiamento da doença

Quando o câncer permanece restrito à próstata, o tratamento pode envolver cirurgia, radioterapia ou, em casos selecionados, vigilância ativa, estratégia indicada para tumores de baixo risco e crescimento lento.

Nos casos em que a doença é diagnosticada após atingir outros órgãos, a estratégia passa a priorizar o controle do tumor e a preservação da qualidade de vida, utilizando recursos como hormonioterapia, radioterapia, cirurgia em indicações específicas e outras terapias sistêmicas.

"O tratamento do câncer de próstata deve ser individualizado e definido por uma equipe multidisciplinar. O cirurgião oncológico participa desse planejamento para oferecer a estratégia mais segura e eficaz para cada paciente", destaca Fernandes.

A SBCO lembra ainda que, além da idade, histórico familiar, obesidade e raça negra aumentam o risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Homens com pai ou irmão diagnosticados com a doença, especialmente antes dos 60 anos, apresentam maior probabilidade de desenvolver o tumor e devem discutir com o médico quando iniciar o acompanhamento.

A entidade também reforça que a prevenção vai além dos exames. Não fumar, praticar atividade física regularmente, manter o peso adequado e adotar uma alimentação equilibrada ajudam a reduzir o risco de diversos tipos de câncer e contribuem para uma melhor saúde ao longo da vida. Conhecer os fatores de risco, manter acompanhamento médico quando indicado e procurar avaliação diante de alterações urinárias são medidas que favorecem o diagnóstico em fases mais iniciais da doença.

Sobre a SBCO - Fundada em 31 de maio de 1988, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) é uma entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, que agrega cirurgiões oncológicos e outros profissionais envolvidos no cuidado multidisciplinar ao paciente com câncer. Sua missão é também promover educação médica continuada, com intercâmbio de conhecimentos, que promovam a prevenção, detecção precoce e o melhor tratamento possível aos pacientes, fortalecendo e representando a cirurgia oncológica brasileira. É presidida pelo cirurgião oncológico Paulo Henrique Fernandes (2025-2027).

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