Câncer de próstata também afeta homens antes dos 60 anos, mostra estudo

O diagnóstico de câncer de próstata do influenciador digital e criador do canal Aviões e Música, Lito Sousa, aos 59 anos, trouxe novamente o tema para o centro das discussões sobre a saúde do homem. Embora seja mais incidente após os 60 anos, a doença também acomete homens mais jovens.

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Desse total, 940 ocorreram antes dos 50 anos, demonstrando que, embora incomum nessa faixa etária, a doença também pode surgir em adultos mais jovens.

Além da ocorrência antes dos 60 anos, outro aspecto chamou a atenção dos especialistas. Entre os pacientes com menos de 50 anos, cujo estádio da doença foi informado no sistema, muitos já receberam o diagnóstico quando o câncer havia se disseminado para outros órgãos, situação que reduz as possibilidades de tratamento curativo e exige terapias mais complexas.

Na faixa entre 40 e 44 anos, 30 dos 55 pacientes com estadiamento conhecido (54,5%) apresentavam doença metastática no momento do diagnóstico. Entre os homens de 45 e 49 anos, esse cenário foi observado em 114 dos 259 casos com informação disponível sobre o estágio da doença (44%).

Os especialistas ressaltam, entretanto, que esses percentuais devem ser interpretados com cautela, já que aproximadamente metade dos registros dessas faixas etárias não continha informação sobre o estadiamento.

Outro dado relevante é que 701 dos 940 diagnósticos antes dos 50 anos (74,6%) ocorreram entre 45 e 49 anos, indicando que a incidência começa a aumentar de forma mais acelerada ainda na década de vida.

De acordo com o cirurgião oncológico Paulo Henrique de Sousa Fernandes, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), a idade, embora seja o principal fator de risco para o câncer de próstata, não deve ser o único parâmetro para definir quem merece acompanhamento mais atento.

"O câncer de próstata é o tumor sólido mais frequente entre os homens brasileiros, excluindo os cânceres de pele não melanoma e costuma evoluir de forma silenciosa. A idade continua sendo o principal fator de risco para o câncer de próstata, mas ela não é o único. Homens mais jovens também podem desenvolver a doença, especialmente quando apresentam histórico familiar ou predisposição genética. O grande desafio é que muitos desses pacientes não imaginam estar sob risco e acabam recebendo o diagnóstico em fases mais avançadas. Quando o diagnóstico acontece enquanto a doença ainda está restrita à próstata, as chances de cura são muito maiores”, afirma.

Rastreamento deve ser individualizado

Conforme explica Paulo Henrique, homens com maior risco de desenvolver a doença devem conversar com o médico sobre o momento mais adequado para iniciar o acompanhamento da próstata. A avaliação pode incluir o exame de PSA, realizado por meio de uma coleta de sangue, associado ao toque retal, sempre considerando fatores como idade, histórico familiar, raça e condições clínicas de cada paciente.

"O objetivo é identificar o tumor antes que ele provoque sintomas ou se espalhe para outros órgãos. Para os homens com maior risco, a avaliação individualizada é fundamental. Quando o câncer é descoberto precocemente, aumentam significativamente as possibilidades de tratamento curativo e de preservação da qualidade de vida”, reforça.

Os dados do Painel Oncologia mostram que o número de diagnósticos cresce rapidamente com o avanço da idade. Entre 2024 e 2025, foram registrados 657 casos entre homens de 45 e 49 anos, 2.361 entre 50 e 54 anos e 6.051 entre 55 e 59 anos. O pico ocorre entre 70 e 74 anos, faixa etária que concentrou 17.638 diagnósticos feitos exclusivamente no SUS no período.

Tratamento depende do estadiamento da doença

Quando o câncer permanece restrito à próstata, o tratamento pode envolver cirurgia, radioterapia ou, em casos selecionados, vigilância ativa, estratégia indicada para tumores de baixo risco e crescimento lento.

Nos casos em que a doença é diagnosticada após atingir outros órgãos, a estratégia passa a priorizar o controle do tumor e a preservação da qualidade de vida, utilizando recursos como hormonioterapia, radioterapia, cirurgia em indicações específicas e outras terapias sistêmicas.

"O tratamento do câncer de próstata deve ser individualizado e definido por uma equipe multidisciplinar. O cirurgião oncológico participa desse planejamento para oferecer a estratégia mais segura e eficaz para cada paciente", destaca Fernandes.

A SBCO lembra ainda que, além da idade, histórico familiar, obesidade e raça negra aumentam o risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Homens com pai ou irmão diagnosticados com a doença, especialmente antes dos 60 anos, apresentam maior probabilidade de desenvolver o tumor e devem discutir com o médico quando iniciar o acompanhamento.

A entidade também reforça que a prevenção vai além dos exames. Não fumar, praticar atividade física regularmente, manter o peso adequado e adotar uma alimentação equilibrada ajudam a reduzir o risco de diversos tipos de câncer e contribuem para uma melhor saúde ao longo da vida. Conhecer os fatores de risco, manter acompanhamento médico quando indicado e procurar avaliação diante de alterações urinárias são medidas que favorecem o diagnóstico em fases mais iniciais da doença.

Sobre a SBCO - Fundada em de 1988, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) é uma entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, que agrega cirurgiões oncológicos e outros profissionais envolvidos no cuidado multidisciplinar ao paciente com câncer. Sua missão é também promover educação médica continuada, com intercâmbio de conhecimentos, que promovam a prevenção, detecção precoce e o melhor tratamento possível aos pacientes, fortalecendo e representando a cirurgia oncológica brasileira. É presidida pelo cirurgião oncológico Paulo Henrique Fernandes (2025-2027).

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