Novas imagens de Marte revelam desafios para futuras missões da Nasa

A agência espacial norte-americana Nasa divulgou recentemente novas imagens panorâmicas capturadas pelo veículo Curiosity, que explora Marte desde 2012, revelando paredões rochosos esculpidos pelo vento e detalhes do amanhecer marciano. Os registros em alta resolução detalham formações geológicas com bilhões de anos na cratera Gale. Esses dados ampliam o conhecimento científico sobre a superfície do planeta e podem auxiliar no planejamento futuro de eventuais missões tripuladas.

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A compreensão visual e física da superfície extraterrestre vai além da curiosidade científica. As fotografias mostram como a erosão eólica desgastou montanhas ao longo de eras, indicando a força das tempestades de areia sazonais e a constante atividade dos ventos. Mapear essa dinâmica ajuda engenheiros a desenharem trajes espaciais resistentes e equipamentos de pouso capazes de suportar o atrito com partículas microscópicas de poeira.

Segurança para a descida de naves

Pousar em Marte exige precisão extrema sobre terrenos acidentados. Rochas pontiagudas, cânions estreitos e dunas instáveis representam riscos reais para módulos de descida carregados com suprimentos e astronautas. O monitoramento feito pelas câmeras do veículo robótico permite criar modelos tridimensionais das áreas mais seguras para manobras de descida orbital.

A composição do solo marciano oferece outro ponto crítico investigado pela missão: a estabilidade do terreno para sustentação de peso mecânico. Veículos pesados e estruturas habitacionais fixas necessitam de solo compactado para evitar afundamentos, problema já enfrentado em escala menor por sondas automatizadas em décadas passadas.

Construção de abrigos e uso de recursos naturais

As formações rochosas fotografadas indicam a presença de sedimentos ricos em argila e sulfatos, materiais com potencial para aproveitamento industrial direto no planeta. O transporte de concreto ou vigas metálicas da Terra inviabilizaria missões de longa permanência pelo custo exorbitante e limitação de carga dos foguetes atuais.

Agências espaciais estudam utilizar o regolito, como é chamada a camada de pó e fragmentos minerais da superfície marciana, para sintetizar blocos e aplicar tecnologias de impressão tridimensional. Paredes espessas construídas com rochas locais poderiam proteger futuras tripulações contra dois perigos letais: o impacto de micrometeoritos e o bombardeio contínuo de radiação cósmica.

As medições climáticas registradas pelas estações do rover também detalham a expressiva oscilação térmica entre o dia e a noite marcianos. Na cratera Gale, as temperaturas variam de marcas próximas a 0 °C no auge do verão diurno a mínimas de cerca de -90 °C à noite, o que exigirá sistemas de isolamento térmico de altíssima eficiência dentro de futuros habitats pressurizados.

A busca por água congelada no subsolo ou retida em minerais hidratados completa as prioridades científicas para o horizonte de exploração humana. Identificar encostas e fendas geológicas com esses vestígios ajuda a direcionar os estudos sobre os locais mais viáveis para instalações operacionais em Marte.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.