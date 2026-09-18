Nasa descobre nova cratera gigante na Lua; tamanho de dois campos de futebol

Imagens da sonda espacial Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), da Nasa, ajudaram cientistas a detectar uma nova cratera na superfície da Lua. A abertura tem 222 metros de largura, tamanho próximo ao de dois campos de futebol, e 43 metros de profundidade, o suficiente para alocar três ônibus escolares empilhados.

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A detecção foi realizada pelo cientista Robert Wagner durante a análise de dados obtidos pela LRO. Ao observar um mapa lunar, ele encontrou uma mancha brilhante cercada por um círculo escuro, padrão que indicava uma perturbação recente na superfície.

"Eu simplesmente parei, larguei tudo e comecei a investigar o que era aquele ponto. Foi de longe o padrão de detritos de impacto mais óbvio que já vi em uma dessas imagens", afirmou Wagner em comunicado.

Pesquisadores confirmaram que se tratava de uma cratera de impacto recém-formada ao comparar imagens de antes e depois da mesma região. A descoberta foi publicada na revista "Science Advances" nesta quarta-feira (16/9).

A sonda LRO, que orbita o satélite natural há mais de 17 anos, foi fundamental para o achado. Equipada com sete instrumentos, ela estuda a paisagem, a composição da superfície, a temperatura e a radiação lunar. Durante sua missão, já foram identificadas ao menos mil novas crateras de impacto.

A grande quantidade de crateras está relacionada à atmosfera lunar. Diferentemente da Terra, cuja atmosfera desacelera e queima rochas espaciais, a da Lua não oferece essa proteção. Isso faz com que asteroides, meteoroides e outros objetos colidam diretamente contra o solo.

A nova cratera gigante, batizada de McGetchin em homenagem ao cientista Tom McGetchin, formou-se na borda leste da Lua entre abril e maio de 2024. A causa foi a colisão de um asteroide ou cometa com tamanho aproximado ao de um prédio de até seis andares.

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Apesar de a Lua sofrer vários impactos anualmente, um desta magnitude é um evento raro, que acontece apenas uma vez por século.